動用第二預備金買「戰時傷用醫療物資」遭疑規避審查 陳建仁回應了

行政院長陳建仁今天到台中大甲溪視察水情，被媒體問到政府要購買戰時傷用醫療物資問題，陳建仁說俄烏戰爭後體會到有需要，他說政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，在執行時也是依法執行，也接受國會的監督。

媒體今天問，戰備時的藥物準備問題，政府動用第二預備金購買外傷用醫療物資，是否有規避審查之嫌？啟動全民國防，購買儲存戰略物資、戰時傷藥的進度？

陳建仁表示，俄烏戰爭後，實際上，我們政府就有體會到，需要有這個戰略藥物的整備，在中國不斷地武力恫嚇及文攻武嚇的情況下，我們也覺得有必要來做相關的戰備醫藥物資的整備。

他說衛福部也在這個部分能夠超前部署，然後做很好的規劃，所以目前這個戰備物資的採購，還有儲存、整備，實際上都已做得相當完善。政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，我們在執行的時候，也是依法執行，也接受國會的監督。

行政院陳建仁院長今天視察台中大甲溪水情時表示，因應水情挑戰，政府自去年8月起即已超前部署，展開各項節水調度措施，再加上過去5年前瞻建設投入超過1300億元，從下游的防洪治水、中游的開發水源到上游的水庫集水區保育，並強化區域支援功能，迄今全台每日可增加近200萬噸的水源，因此台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力已較百年大旱時期更加堅韌。

陳建仁說，大甲溪是台中地區最重要的供水命脈之一，為強化中部區域水源調度與備援能力，行政院也於2021年核定「大安大甲溪聯通管工程計畫」，希望工程如期如質完工，也希望大家攜手合作，讓臺灣成為一個更有韌性及永續的國家。