動用第二預備金買「戰時傷用醫療物資」遭疑規避審查 陳建仁回應了
行政院長陳建仁今天到台中大甲溪視察水情，被媒體問到政府要購買戰時傷用醫療物資問題，陳建仁說俄烏戰爭後體會到有需要，他說政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，在執行時也是依法執行，也接受國會的監督。
媒體今天問，戰備時的藥物準備問題，政府動用第二預備金購買外傷用醫療物資，是否有規避審查之嫌？啟動全民國防，購買儲存戰略物資、戰時傷藥的進度？
陳建仁表示，俄烏戰爭後，實際上，我們政府就有體會到，需要有這個戰略藥物的整備，在中國不斷地武力恫嚇及文攻武嚇的情況下，我們也覺得有必要來做相關的戰備醫藥物資的整備。
他說衛福部也在這個部分能夠超前部署，然後做很好的規劃，所以目前這個戰備物資的採購，還有儲存、整備，實際上都已做得相當完善。政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，我們在執行的時候，也是依法執行，也接受國會的監督。
行政院陳建仁院長今天視察台中大甲溪水情時表示，因應水情挑戰，政府自去年8月起即已超前部署，展開各項節水調度措施，再加上過去5年前瞻建設投入超過1300億元，從下游的防洪治水、中游的開發水源到上游的水庫集水區保育，並強化區域支援功能，迄今全台每日可增加近200萬噸的水源，因此台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力已較百年大旱時期更加堅韌。
陳建仁說，大甲溪是台中地區最重要的供水命脈之一，為強化中部區域水源調度與備援能力，行政院也於2021年核定「大安大甲溪聯通管工程計畫」，希望工程如期如質完工，也希望大家攜手合作，讓臺灣成為一個更有韌性及永續的國家。
陳建仁表示，經濟部水利署在全臺灣用水調配及新水源開發等方面扮演至關重要的角色，感謝賴建信署長率領所屬竭盡心力、不眠不休工作，堪為國家官員的最佳典範。陳院長強調，為讓臺灣發展愈來愈好，中央與地方、政府與民間一定要相互配合、共同合作，同時全民也要一起努力節約用水，台灣才能度過氣候變遷的挑戰。
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