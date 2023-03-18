追思政治受難者 史哲：白色恐怖 不該侷限為只是過去事件

每逢清明節前夕，國家人權博物館會都會舉辦「威權統治時期政治受難者追思紀念會」。今天的追思會上，政治受難者蔡焜霖及陳欽生合唱「千風之歌」追悼逝者，會後人手一支象徵人權與自由的鐵砲百合繞行人權紀念碑，祈願受難者安息、家屬平安。

文化部長史哲致詞時說，這段歷史傷痛不該被侷限為只是過去的事件，也不該只是由某一群人或某一個黨派來紀念，需要以各種形式流傳，讓這段台灣曾經歷的悲慘過程與背後原因永遠被記取、反省。

監察院院長陳菊致詞時說，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」雖然跟政治犯前輩的期待有落差，但會一步步向前推進，感念所有前輩用鮮血、生命，還有各位家屬的付出犧牲，才有今天台灣的民主多元寬容，相信未來蔡總統、行政院長陳建仁會用最快的速度，讓政治受難者恢復應有的權利與名譽。

史哲表示，今天不是一個有特定名稱的日子，卻是一個重要、不能遺忘的日子，對享受民主成果的我輩與後代來說，最重要的責任是讓這樣的傷痛不被侷限成只是過去的事件，或者這件事的紀念只是某一群人或某一個黨派的的事情，如果只是被定義成過去事件，那恐怕我們未來有可能再經歷相同的事，因此除了紀念園區工作加速進行外，也要透過文字、影響等各種形式傳達下去，讓台灣曾經歷的悲慘過程及背後原因能永遠被記取、反省與感同身受。

遭受槍決的受難者李順法孫女李欣怡今講述在有限資料尋根、找回祖父血肉的歷程。她表示，如果是幾年前要她上台，她只能透過閱讀、學術研究，以資料中的第三人稱描述祖父，透過近幾年與家族長輩談話、發掘家族老屋、解讀政治檔案、走訪不義遺址、一字一句地讀著祖父家書，才慢慢理解家族的遭遇，在她心裡，李順法前輩不再只是生澀名字，而是有血有肉、個性鮮明的家人。

李欣怡說，由於資料太少、盤根錯節的人脈關係，這幾年的尋根歷程是在錯誤裡學習，從資料發現受難的不只她的祖父，還有她的伯公、叔公，在開放的官方檔案她第一次看到祖父照片，但檔案資訊太少了，不足以理解祖父生平，而祖父留下最多線索的是家書，每封信都在報平安，即使在人生的最後歲月裡，寫給家人的盼望仍充滿光明與愛。