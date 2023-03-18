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政府動用上億元第二備金買戰時傷藥 邱臣遠批規避國會監督

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
政府動用二備金採購上億元戰時傷藥，民眾黨立委邱臣遠質疑，政府不用常態性預算編列，透過動用二備金規避國會監督。本報資料照片
政府動用二備金採購上億元戰時傷藥，民眾黨立委邱臣遠質疑，政府不用常態性預算編列，透過動用二備金規避國會監督。本報資料照片

因應烏俄戰爭、全球缺要等因素影響，政府盤點國內戰時緊急物資，並由衛福部跨部會統籌，動用上億元第二預備金購買外傷用醫療物資。民眾黨立委邱臣遠今天表示，平時準備相關戰備物資用要給予支持，但經費使用應該回歸常態性公務預算，而不是動用第二預備金規避國會監督。

邱臣遠指出，政府推動全民國防，相關戰備物資用藥，在烏俄戰爭、全球通膨、缺藥的情況下提前準備給予支持，但蔡政府透過第二預備金規避國會監督，這是國人無法接受，現在對民眾來講，最大問題就是政府無法給國人充分信任，相關政策推動透過國會多數暴力跟行政權傲慢。

邱臣遠說，如果有涉及國安或軍是考量，可以透過立法院機密會議向外交國防委員說明，預算使用必須回歸一般行預算做整體評估，不是頭痛醫頭腳痛醫腳，對相關預算含糊不清，蔡政府執政七年來特別預算常態化，國債鐘屢創新高，透過特別預算編列規避國會監督屢見不鮮，蔡總統跟行政院長陳建仁要跟國人說清楚講明白。

邱臣遠 戰爭 頭痛

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