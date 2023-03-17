解決黑金相信哪個政黨主張？民調結果曝 國民黨應警惕這件事

國民黨近日陷入選舉對策委員會名單的黑金爭議，中華民意研究協會今天公布一份最新民調，對於「在解決黑金問題上，您比較信任國民黨、民進黨還是民眾黨的主張？」結果顯示，國民黨獲得15.7%的信任度，民進黨30.5%，民眾黨則是32.2%，另外也有8.4%表示都不信任。

中華民意研究協會表示，雖然執政七年來，黑金問題始終困擾民進黨，但國民黨也沒在「解決黑金問題」上獲得加分，民眾黨沒有執政包袱與經驗，反而較能獲得民眾的信任；這顯示國民黨在解決黑金問題上，還有很大的空間需要努力。

中華民意研究協會指出，國民黨更需要警惕的是，即使是泛藍政黨支持者，不到一半（49.2%）較信任國民黨解決黑金問題的主張，也有將近三成（29.4%）較為信任民眾黨解決黑金問題的主張；無論在地區、年齡、性別上，國民黨顯然有非常大的努力空間。

該民調調查時間為3月13日至16日；調查對象為戶籍地在全台20縣市年滿20歲者；調查方法為市內電話調查；抽樣方法依分層比例隨機抽樣法；母體清冊以中華電信市內電話號碼簿為母體清冊，並對抽出之電話號碼隨機尾數兩位數，以涵蓋未登記之電話號碼；有效樣本數有1009人；抽樣誤差:在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內；調查單位為關鍵調查有限公司；經費來源是中華民意研究協會。