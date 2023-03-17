快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

傅崐萁向年輕世代喊話 徐巧芯：他像病毒趁你病要你命

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

中國國民黨15日公布選策會成員名單，引發黨人士不滿；成員之一的立委傅崐萁今在記者會向黨內「孩子們」喊話，稱若能在他身上取得更多養分也會給予祝福。台北市議員徐巧芯則回應，傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，「趁你病要你命」。

徐巧芯今受訪時，直言傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，平常抵抗力好的時候，看起來沒怎樣，一旦虛弱，這病毒就會跑出來，趁你病要你命。

徐巧芯表示，選策會人選的議題落幕就算了，連黨主席朱立倫都非常謙卑低調說「錯誤在我身上」，沒想到傅崐萁昨在Facebook發文，今早又開記者會，搞得好像是黨主席一樣，還暗酸攻擊黨內未來可能的總統人選侯友宜，用逼迫的方式塑造壓力，她替侯友宜非常抱屈，強調國民黨不該有黑金，民進黨也不該有。

徐巧芯認為，侯友宜發文沒有攻擊任何人，但傅崐萁發文酸言酸語劍指侯友宜，也相當不尊重黨主席朱立倫，傅身為選策會幕僚單位成員，應要好好保護潛在候選人，侯友宜民調是國民黨內最高的人選，如果選策會成員不保護候選人，還把他拖到戰火裡，想把他燒死，真的是國民黨身上的病毒發作，趁你病要你命。

徐巧心說，傅崐萁作為黨內權力核心以及朱立倫的好友，真的沒有為朱立倫好好想，若真的有好好想過，就不應該在早上又開記者會，感覺將快要落幕的事情越鬧越大。

對於傅崐萁稱「對於今年有些年輕的孩子，希望擴大為鄉親服務層面，如果在我身上能取得更多養分，讓他展翅高飛，也給他祝福」，徐巧芯表示，昔有路邊大姐向蔣萬安索要DNA，今有選策會重要人物建議我吸取他的養份，這句話聽起來怪怪的，她還要琢磨一下內容，但她強調，今天講得都是建言，黨中央若能快速調整，她們也不吝於鼓勵。

傅崐萁 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

吳敦義南辦指責傅崐萁扭曲歷史 「國親合」不是傅促成

時力批朱立倫沒深切自省 讓傅崐萁操盤國民黨

傅崐萁酸侯「一起承擔黨」 侯友宜：該做的事會做、該說的話會說

趙少康批國民黨選策會：外界看傅崐萁就是朱立倫

相關新聞

柯文哲訪美將全程陪同？吳欣盈回應了

民眾黨立委吳欣盈辦公室舉辦「組改2.0—原地萎縮？永續發展？」公聽會，會中邀請各部會、前內政部長李鴻源等專家學者參與。會...

第一大臼齒蛀牙率達9成 免費窩溝封填年齡放寬至12歲

愛喝手搖飲、吃飯習慣差，台灣學童齲齒率至今仍超過國際標準。避免學童蛀牙愈來愈多，衛福部提出多項防治措施，其中6到9歲免費...

國民黨團：陳耀祥遭列瀆職罪被告 應下台靜候調查

台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。國民黨立法院黨團今天召開記者...

陳建仁：大陸無聲入侵多國 台灣要提高警覺

民進黨立委林宜瑾今天贈書「無聲的入侵」給行政院長陳建仁，也說中國威脅是全世界應共同面對的課題。陳建仁表示，中國對很多國家...

中正紀念堂撤儀隊？邱國正：若無共識未蒙其利先受其害

行政院長陳建仁、文化部長史哲、國防部長邱國正上午赴立法院備詢，中正紀念堂轉型議題持續受關注，民進黨立委林宜瑾質詢時，關切...

台獨、制憲建國？ 陳建仁：台獨不是重要議題

行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三上午赴立法院備詢，國民黨立委鄭麗文質詢時針對「台獨」議題詢問行政院長陳建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦