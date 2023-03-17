傅崐萁向年輕世代喊話 徐巧芯：他像病毒趁你病要你命

中國國民黨15日公布選策會成員名單，引發黨人士不滿；成員之一的立委傅崐萁今在記者會向黨內「孩子們」喊話，稱若能在他身上取得更多養分也會給予祝福。台北市議員徐巧芯則回應，傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，「趁你病要你命」。

徐巧芯今受訪時，直言傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，平常抵抗力好的時候，看起來沒怎樣，一旦虛弱，這病毒就會跑出來，趁你病要你命。

徐巧芯表示，選策會人選的議題落幕就算了，連黨主席朱立倫都非常謙卑低調說「錯誤在我身上」，沒想到傅崐萁昨在Facebook發文，今早又開記者會，搞得好像是黨主席一樣，還暗酸攻擊黨內未來可能的總統人選侯友宜，用逼迫的方式塑造壓力，她替侯友宜非常抱屈，強調國民黨不該有黑金，民進黨也不該有。

徐巧芯認為，侯友宜發文沒有攻擊任何人，但傅崐萁發文酸言酸語劍指侯友宜，也相當不尊重黨主席朱立倫，傅身為選策會幕僚單位成員，應要好好保護潛在候選人，侯友宜民調是國民黨內最高的人選，如果選策會成員不保護候選人，還把他拖到戰火裡，想把他燒死，真的是國民黨身上的病毒發作，趁你病要你命。

徐巧心說，傅崐萁作為黨內權力核心以及朱立倫的好友，真的沒有為朱立倫好好想，若真的有好好想過，就不應該在早上又開記者會，感覺將快要落幕的事情越鬧越大。

對於傅崐萁稱「對於今年有些年輕的孩子，希望擴大為鄉親服務層面，如果在我身上能取得更多養分，讓他展翅高飛，也給他祝福」，徐巧芯表示，昔有路邊大姐向蔣萬安索要DNA，今有選策會重要人物建議我吸取他的養份，這句話聽起來怪怪的，她還要琢磨一下內容，但她強調，今天講得都是建言，黨中央若能快速調整，她們也不吝於鼓勵。