林昶佐、王世堅皆宣布不選中正萬華 綠黨部主委說話了

2024立委選舉，北市第五選區中正萬華現任無黨籍立委林昶佐拋震撼彈，宣布不選連任。先前被點名挑戰的議員王世堅今則表態不會選中正萬華區，民進黨北市黨部主委張茂楠今天表示，黨內優秀人選非常多，如中正萬華現任議員吳沛憶、劉耀仁等，還有前議員周威佑儘管要到賴清德辦公室，但也是可以來選立委，黨內優秀人選都有可能。

至於林昶佐宣布不選連任，張茂楠表示，林昶佐先前並沒有找他談過，對於傳出背後可能有交換說？張表示，這部分他不會知道，也無從了解。

由於下周一王世堅可能到市黨部領表參加初選，對於王世堅可能挑戰哪一個選區？張茂楠表示，這要由他本人自己講，如果黨內同選區有兩位挑戰者，當然就是採全民調，至於現任優先中執僅是建議案，建議案能不能凌駕立委的提名辦法，這要等後續登記狀況再來討論。

張茂楠表示，立委初選登記20至24日一共五天，目前台北市八個選區，因大安、文山兩區被列為艱困選區，不接受報名初選，將留給黨中央徵召，會由黨中央假民調採徵召方式提名。