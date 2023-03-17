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林昶佐、王世堅皆宣布不選中正萬華 綠黨部主委說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐今天宣布，他將不競選2024連任。圖／聯合報系資料照
無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐今天宣布，他將不競選2024連任。圖／聯合報系資料照

2024立委選舉，北市第五選區中正萬華現任無黨籍立委林昶佐拋震撼彈，宣布不選連任。先前被點名挑戰的議員王世堅今則表態不會選中正萬華區民進黨北市黨部主委張茂楠今天表示，黨內優秀人選非常多，如中正萬華現任議員吳沛憶、劉耀仁等，還有前議員周威佑儘管要到賴清德辦公室，但也是可以來選立委，黨內優秀人選都有可能。

至於林昶佐宣布不選連任，張茂楠表示，林昶佐先前並沒有找他談過，對於傳出背後可能有交換說？張表示，這部分他不會知道，也無從了解。

由於下周一王世堅可能到市黨部領表參加初選，對於王世堅可能挑戰哪一個選區？張茂楠表示，這要由他本人自己講，如果黨內同選區有兩位挑戰者，當然就是採全民調，至於現任優先中執僅是建議案，建議案能不能凌駕立委的提名辦法，這要等後續登記狀況再來討論。

張茂楠表示，立委初選登記20至24日一共五天，目前台北市八個選區，因大安、文山兩區被列為艱困選區，不接受報名初選，將留給黨中央徵召，會由黨中央假民調採徵召方式提名。

林昶佐 王世堅 民進黨

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