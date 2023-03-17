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柯文哲訪美將全程陪同？吳欣盈回應了

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團發言人徐千晴（左）、民眾黨團立院總召邱臣遠（中）、民眾黨立委吳欣盈（右）。記者歐陽良盈／攝影
民眾黨團發言人徐千晴（左）、民眾黨團立院總召邱臣遠（中）、民眾黨立委吳欣盈（右）。記者歐陽良盈／攝影

民眾黨立委吳欣盈辦公室舉辦「組改2.0—原地萎縮？永續發展？」公聽會，會中邀請各部會、前內政部長李鴻源等專家學者參與。會前媒體詢問，民眾黨主席柯文哲下個月出訪，她是否全程陪同？吳欣盈說「不會」。

吳欣盈今天上午舉辦「三代健保要起跑，資料治理不可少」記者會，下午與黨內立委邱臣遠、陳琬惠、張其祿等人出席公聽會，會前受訪時媒體問及產後復出心情、訪美準備，她表示，柯文哲訪美行程事宜由黨秘書長統一回應；自己目前仍在產假中，但覺得改組議題及環境永續議題很重要，特別出來。

吳欣盈、邱臣遠表示，透過公聽會探討如何在產業發展和組改間找到平衡，「既然要組改，希望把相關機關整合到位，各職其司。」陳琬惠說，盼各界在公聽會上聚焦，跨部會討論原則性問題、主管機關權責問題等，讓政策和環境永續能兼顧。

民眾黨團指出，過去行政院曾四度將組織改造案送進立法院，但經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會「五部一會」整合依舊延宕。

民眾黨團表示，去年五月行政院再度提出組織改造新版本，原先規劃的「環境資源部」降為「環境部」不再整合氣水土林資源，部會權能原地萎縮，完全看不到政府組織改造的決心。因此今天舉辦公聽會，邀集專家學者、民間團體及中央主管機關，共商組改2.0如何落實永續治理，打造理想政府。

李鴻源致詞時指出，組改要考量權責是否相符、員額、國土規劃等因素；公聽會主題是很好的議題，也談了很多年，但仍須更綿密的溝通，也牽涉政府組織如何調整，國際上有很多相關的案例，相信朝野各界能齊力找出解方。

民眾黨今天下午舉辦「組改2.0—原地萎縮？永續發展？」公聽會，黨內立委陳琬惠（左2）、邱臣遠（左3）、吳欣盈（左4）、前內政部長李鴻源（左5）、張其祿（左6）。記者歐陽良盈／攝影
民眾黨今天下午舉辦「組改2.0—原地萎縮？永續發展？」公聽會，黨內立委陳琬惠（左2）、邱臣遠（左3）、吳欣盈（左4）、前內政部長李鴻源（左5）、張其祿（左6）。記者歐陽良盈／攝影

民眾黨 吳欣盈 柯文哲

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