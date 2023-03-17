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台獨、制憲建國？ 陳建仁：台獨不是重要議題
行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三上午赴立法院備詢，國民黨立委鄭麗文質詢時針對「台獨」議題詢問行政院長陳建仁態度。陳建仁答詢時表示，台灣已經是自由民主主權獨立的國家，「台獨不是一個重要的議題」，怎麼樣讓台灣成為自由民主的主權獨立國家，如何讓台灣蓬勃發展，才是重要議題。
陳建仁說，「維持現狀是我們努力的目標」，但追求兩岸穩定和平穩定也相當重要。沒有一個人希望戰爭，兩岸都需要努力，中國大陸對台不要有文攻武嚇，也不要對台國際打壓；大陸不斷文攻武嚇，所以就會破壞台海穩定和平。
鄭麗文表示，她過去在民進黨時也贊成台獨，但後來發現是「假的」，民進黨不會搞台獨、制憲建國了。從前總統陳水扁到蔡英文總統，甚至賴清德未來如果有幸選上也不會台獨，「台獨根本是個假議題」。
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