視察口罩國家隊 蔡總統：110億協助製造業疫後轉型發展
蔡英文總統今天前往基隆市大武崙工業區，視察口罩國家隊「順易利」公司廠房，她說，口罩雖已放寬，但一般人還是離不開口罩，如果沒有帶就好像忘了帶什麼東西，走向時尚化、差異化。行政院規畫疫後預算，經濟部特別編列投入110億元，協助製造業轉型發展，走向低碳化、智慧化生產。
蔡總統說，疫情初期全球口罩短缺，好在台灣的中小企業累積堅強的實力和韌性，用最快的速度打造口罩國家隊，大幅提升口罩的產能。
蔡總統表示，順易利員工為全國的民眾全力趕工，讓世界看到台灣的驕傲，現在國內的疫情開始平穩，戴口罩的規定都已放寬，但醫用口罩仍是關鍵防疫物資，希望達到自給自足的目標。
不過，蔡總統說，目前一般人還是離不開口罩，口袋裡還是有口罩，如果沒有帶就好像忘了帶什麼東西，而且走向時尚化、客製及差異化。大家一起戴相同口罩的感覺很好，成為台灣生活文化的一部分，但現在疫後已經到一個轉折點。順易利的轉型數位化、客製化的發展方向做得非常好，「一定會紅的」。
蔡總統表示，但在過去3年疫情期間所產生的需求和狀態，已經發生轉變，如何讓產業持續發生動能，就是政府目前要做的功課。這次政有提出特別預算協助中小促業，讓業者邁向智慧化、產品差異化，透過數位轉型的力量，設計更多創新、多樣化產品，符合更多消費者的需求。
蔡總統指出，為了推動2050淨零轉型目標，行政院和經濟部都推出相關計畫。行政院規畫疫後預算，經濟部特別編列投入110億元，協助製造業走向低碳化、智慧化生產，口罩也是輔導的產業之一，透過政府的力量與業界一起努力，推動口罩產業升級轉型，雖然疫情已淡化，但小小口罩仍是國家很重要的戰略物資。未來口罩採購仍是以國內為主，並協助進行轉型發展。
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