邱國正：中正紀念堂撤儀隊若無共識 未蒙其利先受其害

中正紀念堂轉型議題持續受關注，行政院長陳建仁今天表示，三軍儀隊是國防部來負責調派，但中正紀念堂是文化部主管，有關於三軍儀隊駐防，行政院會在中正紀念堂轉型推動小組，好好來研議這個問題，目前去威權化、去個人化是大家的共識。國防部長邱國正則說，若無得到全部共同認知，未蒙其利可能會先受其害。

立法院今天進行施政總質詢，民進黨立委林宜瑾問及中正紀念堂轉型進度，陳建仁表示，行政院有中正紀念堂轉型的專案小組，正在蒐集資料、評估處理中，中正紀念堂應該去個人化、去威權化，且應該把它作為台灣自由民主發展很好的歷程展現，但還需要專案小組詳細討論。

國防部長邱國正表示，國軍派遣的地方是看任務，若任務解除，就不需要派儀隊，但決定權不在他；但邱也說，任何議題，如果還沒有得到全部共同認知，未蒙其利可能會先受其害，這是他個人提出的建議，止於能不能做決定，那在立法院，中正紀念堂也沒有隸屬國防部。

文化部長史哲表示，朝野對於中正紀念堂去個人化基本上有共識，中正紀念堂必須還是回歸法制面，法源依據是「中正紀念堂組織條例」，其中第二、三條很清楚，立法上是為了個人，如果朝野大家有共識，從法制面去掉個人化，文化部、國防部的任務就解除了。轉型正義會報專案小組正在對這件事情研議，去個人化是去威權化的第一步，目前朝野是有共識。