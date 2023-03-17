藍委諷民進黨不制憲建國 陳建仁：台獨不是重要議題

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委鄭麗文質詢時針對「台獨」議題詢問行政院長陳建仁態度。陳建仁答詢時表示，台灣已經是自由民主主權獨立的國家，陳揆也強調，「台獨不是一個重要的議題」，怎麼樣讓台灣成為自由民主的主權獨立國家，如何讓台灣蓬勃發展，才是重要議題。

鄭麗文質詢時說，副總統賴清德就任民進黨黨主席後，有很多重大政治宣示，例如將「抗中保台」調整為「和平保台」，賴清德說沒有再宣布台獨必要，賴還考慮將「四個堅持」列入黨綱，以及不要存在「疑美論」。

陳建仁表示，他不能代表民進黨發言，但就他的看法，台灣是自由民主、保障人權的國家，「我們也應該往這個路上繼續邁進」。鄭麗文追問陳建仁行政院長任內是否不會宣布台獨，陳建仁回應，台灣已經是個主權獨立的國家。

鄭麗文表示，賴清德現在不講台獨，外交部長吳釗燮接受外媒訪問時也說要「維持現狀」，目的是否為了避免兩岸戰爭。

陳建仁說，「維持現狀是我們努力的目標」，但追求兩岸穩定和平穩定也相當重要。沒有一個人希望戰爭，兩岸都需要努力，中國大陸對台不要有文攻武嚇，也不要對台國際打壓；大陸不斷文攻武嚇，所以就會破壞台海穩定和平。

鄭麗文表示，她過去在民進黨時也贊成台獨，但後來發現是「假的」，民進黨不會搞台獨、制憲建國了。從前總統陳水扁到蔡英文總統，甚至賴清德未來如果有幸選上也不會台獨，「台獨根本是個假議題」。

陳建仁則回應，「台獨不是一個重要的議題」，怎麼樣台灣成為一個自由民主的主權獨立國家，如何讓台灣蓬勃發展，才是重要議題。