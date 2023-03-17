精障住民遭不當對待致死案 監院糾正高市府

監察委員葉大華、施錦芳今天表示，高雄市某協會共生家園發生精障住民不當對待致死案，高雄市政府社會局未依法善盡行政調查及監督之責，監察院通過糾正，並促請政府研議共生家園之法源依據，以把關服務品質保障身障者人權。

2019年，高雄市某協會共生家園一位持有重度第1類精神疾病身障證明住民，因痛風發作手腳不舒服，進行調整睡姿，並由上舖移置床邊地板睡覺；吳姓行為人為免被害人干擾其他住⺠睡眠，以膠帶封口或以衛生紙塞入口腔方式讓被害人無法出聲，最終導致被害人死亡。

二位監委表示，高雄市政府社會局在同年9月間因家屬陳情知悉本案後，卻未積極督導協會負責人及現場管理人依法進行責任通報，也未善盡行政調查，後續亦未督導共生家園研提改善計畫；且高市府近年來多次稽查時，均未能及早發現該共生家園違法收容，僅視其為社區資源，未加強研議輔導配套措施，顯見敏感度及跨機關合作不足，實有疏失。

二位監委指出，依相關法律規定，社會團體財務收入不得存放於其他公私企業或個人。經查，本案被害人入住共生家園期間，每月付費1萬1千元，定期匯入會計個人帳戶，並提供匯款收據以為證明，但本案被害人及其他住民收費，皆未報請高雄市政府核准，已違反法律規定；高雄市政府於歷次稽查時，也未發現該缺失，有檢討改進之處。

調查報告也提及衛福部責任表示，本案共生家園住民遭不當對待死亡非首件且非單一個案，顯示現行社會安全網尚有缺漏，從過去龍發堂爭議再到監察院糾正桃園希伯崙共生家園虐待院民事件至今，政府對類慈善人民團體收留弱勢族群的服務品質究竟如何把關，衛福部至今仍拖遲及欠缺輔導配套及明確法源依據。

此外，關於家屬質疑被害人死前疑遭餵毒，二位監委表示，經調查查無該藥物來源，諮詢毒物科及法醫師等領域專家，均一致認為本案毒物濃度未達致死濃度，難推斷為直接死因。