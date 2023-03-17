影／鏡電視風波延燒 藍委籲檢調嚴查誰在護航

鏡電視風波延燒，台北地檢署近日啟動調查將NCC主委陳耀祥列為瀆職罪被告。國民黨立委林思銘、王鴻薇、李德維等人今舉行記者會，質疑從行政院、監察院到民進黨立委都在護航鏡電視，檢調應嚴查誰在護航。

王鴻薇表示，去年4月就有2位監委向NCC調鏡電視相關資料，至今已近一年監察院卻沒有動作，NCC主委陳耀祥日前也說沒有被監察院約談，為何監察院調資料近1年卻沒有約談？

李德維說，蘇貞昌當時在行政院長任內於質詢台表示這件案件「不必去查」，民進黨立委們也在交通委員會封殺各種調查管道，因為有人不斷護航鏡電視，檢方應針對當時媒體揭露的錄音檔調查執政黨誰在護航。

林思銘則批評NCC已不是獨立機關，而是民進黨的附隨組織，NCC今隻手遮天要護航鏡電視，用盡方法讓鏡電視取得執照，NCC獨立機關的精神已經蕩然無存。