影／藍營選策會名單惹議 游淑慧：選策會恐成2024破口

新北市長侯友宜昨天平地一聲雷，先是致電主席朱立倫表達對黨內選策會成員的不滿，後是公開在臉書裡表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路」。這些話目標明確，句句衝著國民黨選策會而來，朱立倫雖不悅地表達他負全責，國民黨也立即調整了成員內容，選策會的成立還沒有幫國民黨找到選戰良策，倒是先幫侯友宜找到政治反攻的有力支點，幫了侯一大忙。

2023-03-17 05:50