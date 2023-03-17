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國民黨選策會名單引發反彈 朱立倫鬆口：會做調整

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影／藍營選策會名單惹議 游淑慧：選策會恐成2024破口

聯合報／ 記者楊凱竣鄒欣潔／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧，呼籲朱立倫調整選策會成員名單。圖／游淑惠提供
國民黨台北市議員游淑慧，呼籲朱立倫調整選策會成員名單。圖／游淑惠提供

國民黨中常會15日通過成立第十一屆立委選舉「中央選戰策略會報」，成員名單引黨內炸鍋。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨(16)日在臉書發文喊話，「別讓選策會成為2024破口！」，她表示，2022年國民黨地方選舉大勝後，民眾對國民黨有更多期待與檢驗，「所以我們要更小心，這就是人家說的滿則損」。

游淑慧提到，這讓她聯想到2019年國民黨前主席吳敦義一開始提出的不分區初稿，那份名單也引發側目、爭議，雖然後來調整了，但還是對2020年大選造成衝擊，變成一個破口的開始。她補充，「我非常擔心2024年選舉破口，也來自於這一份選策會名單」，她呼籲朱立倫，趕快調整名單成員，「希望能一起打好2024這場選舉」。

國民黨 游淑慧

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