藍選策會風暴 張峻批傅崐萁：連花蓮政治問題都處理不好

國民黨選舉策略委員會人選引發黨內非議，與傅崐萁交惡的花蓮議長張峻昨在臉書分享孫文學校校長張亞中文章「佞臣可入廟堂？黑金可與決策？」暗批，今天受訪更直指，花蓮政治單純的地方，傅崐萁都沒有處理好，還想到中央選策會，要國民黨中央好好思考。傅崐萁昨晚向新北市長侯友宜喊話「一起承擔」，今天上午10時將在立法院舉行記者會。

被視為「反傅大將」的張峻原為國民黨籍，去年競選議長連任時，因仍有貪汙案件在審理，遭黨部排黑不提名；他多次點名傅崐萁批是幕後黑手，堅持參選到底並連任成功，選上立刻宣布退黨並砲打黨中央，遭開除黨籍，目前為無黨籍。

近日國民黨因選策會名單公布，黨內炸鍋，尤其台南市前議長李全教、立委傅崐萁都被點名。張峻昨天在臉書分享張亞中的文章，文中提到「國民黨選策會納入傅崐萁。蔣根煌有意見，但朱立倫力排眾議，堅決己見。傅或許對朱很重要，但傅的所作所為，特別是在花蓮的行徑已造成黨的分裂。有什麼樣的委屈，才會讓剛選上議長的張峻卻即刻辭去中國國民黨黨籍之職？黨中央從來不願了解。放任黨怨四起。」

張峻今天表示，張亞中對花蓮非常了解，所以對選策會名單非常擔心，認為黨主席朱立倫如果草率做決定，對國民黨未來影響非常大。

張峻也說，花蓮好山好水，政治相當單純，在花蓮這麼單純的地方，傅崐萁都沒有處理好在地的政治問題，還想要到中央的選策會，國民黨中央真的要好好思考。

傅崐萁昨晚在臉書發文表示，兩岸兵凶戰危，要守護和平、守護台灣，必須面對2024大選贏回國家。他多年來只對綠營強力監督、批判，從不對內相向，因為團結是勝選唯一的路。