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蔡將出訪過境美國 白宮：過境不是訪問 對台政策不變
盛傳蔡英文總統將3月底過境美國，前往中美洲訪問，在美國會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）16日在記者會表示，台灣高層官員過境美國，符合美國的一貫做法，美國政策沒有改變。
尚皮耶說，歷任總統或高層官員過境美國的待遇，是美國基於對乘客安全、舒適、便利和尊嚴的考慮，符合美國一個中國政策，沒有改變。
尚皮耶表示，過境不是訪問，這些是私人且非官方的行程。
尚皮耶說，歷任總統都曾過境美國，蔡總統已六度順利過境，沒有發生狀況；此外，台灣高層官員都曾趁過境時刻，會晤美國國會議員，國會是獨立且平等的政府部門。對於蔡總統的行程，應詢問台灣方面。
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