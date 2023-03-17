【專家之眼】一波未平一波再起 美國的銀行破產風潮

此前，美國砂谷地區矽谷銀行SVB（Silicon Valley Bank）面對擠兌傳聞的推波助瀾，甫宣布以18億美元的折讓，拋售約合210億美元的金融資產(AFS)；同時還要發行新股，以募集方式做為籌資手段，期能改善自有資金適足率和風險承受度的整體評價。

信評機構Moody's卻在本年三月八日，給SVB銀行從原本A3級評價，降為baa1等級；旋即又在五天之後，將該評價收回，改列成C級。一時間急急如律令，直逼宋朝抗金名將岳飛，當時被召回京城、解除其印信、兵權的12道金牌。

誠然，事出自有因、粉飾難太平。該銀行在長、短期間的資產與負債調配上，彼此存續期間產生的嚴重錯置，發生了過度的以短支長。更在傳聞推波之際，為支應存款提領，而必須將投資在長天期債券的利差損，一一出脫、實現。

畢竟，這家SVB銀行剛剛發生存戶搶現金的擠兌風暴；機構信評被接連降等，更讓好不容易爭取到要給存款戶零損失，來自美國拜登政府的官方保證，雖然也鄭重宣示：該銀行將無緣取得政策紓困等的救援措施。

何況是刻正積極盤算著下半場球賽所該有的利率調整，於此刻已然是焦頭爛額的美國聯準會，密切觀察金融市場、就業表現和通膨連動，也被Moody's的先求自保其在信評界的商譽，而被偷襲和暗將了一大軍。

只是處在信評機構、受評銀行、存款散戶與投資大眾，彼此的信賴與利益依存關係，其實是很微妙的；或許並不亞於花大錢聘請名師做指導，希冀讓小孩組團去參與奧林匹克競試，熱血的家長和校方師生！

總說名師出高徒，究其實經常是駿馬輝映出好伯樂。一旦難以成材的學生終究讓人心灰意冷時，那麼伺機求去或轉介他人，即使束脩、加給都很豐厚，大概就是唯一的自保方式啊！

急欲根據情勢演變，以信評的接連降等和取消委託等方式，維護信譽的Moody's公司，如今多多少少產生了示範效果！至於但求自保的存款戶與密切往來過的關聯投行，則紛紛重做檢視和幫自己的高風險投資，力求能根據聯準會的利率走勢，在未來真還能得到解套之前，但求有明快卻又和緩的帳目呈現。

關鍵所在，就要避免刺激存款戶與小股東，而有不必要的連鎖反應再次發生。