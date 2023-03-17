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就職百日這項讓市民很有感 謝國樑：友善行人顯著改善

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑就職即將滿100天，他接受本報專訪時表示，上任後很努力打造友善行人空間，從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善。記者蘇健忠／攝影
基隆市長謝國樑就職即將滿100天，他接受本報專訪時表示，上任後很努力打造友善行人空間，從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善。記者蘇健忠／攝影

基隆市長謝國樑就職即將滿100天，他接受本報專訪時表示，上任後很努力打造友善行人空間，從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善，市民非常有感，希望讓基隆成為全台路口最友善的城市。

針對百日來市政建設的努力，謝國樑說，首先就是他很努力的打造友善行人空間的政策，正面肯定和批評都有，但從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善，希望基隆邁向全台路口最友善城市的目標前進，這項計畫從1月開始推動，希望在6個月內有所成效。

謝國樑表示，乾淨家園是他第二階段推動的，就是要讓基隆市整個環境變得乾淨和整潔，這是對的方向，他也很努力在做。亂丟垃圾加強稽查和重罰，也有成效，市府也在廟口夜市觀光景點擺回垃圾桶，讓觀光客有地方可丟垃圾，改善騎樓垃及亂丟的情況。

「小愛爸爸」為弱勢發聲及打造友善城市是謝國樑重要施政理念，謝國樑表示，首座兒童親子室內空間正在建置當中，希望在兒童節前後開幕，地點在信義區行政大樓頂樓；第二座則在七堵行政大樓樓上，5月多完成，他要把親子空間室內化、區域化，全力打造友善城市的計畫。

由於疫後國際郵輪重回基隆帶動觀光發展，謝國樑說，他要積極在郵輪下船的周邊積極布建觀光娛樂的內容，讓郵輪客不再只是像以前坐遊覽車離開，要留在基隆吃喝玩樂，加強郵輪產業的發展。

選前提出的兩大重要政見電動車和染疫慰問金，謝國樑都已推動執行，他表示，染疫關懷津貼發給低收及中低收，會在今年追加減預算編列提出；電動機車政策也會在今年提追加減預算，預計1.2萬輛，每輛車地方負擔3萬元、中央補助1萬元，預算都已有編列，也同時還債3億到4億元。

基隆市長謝國樑就職即將滿一百天，他接受本報專訪時表示，上任後很努力打造友善行人空間，從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑就職即將滿一百天，他接受本報專訪時表示，上任後很努力打造友善行人空間，從民調和車禍發生率來看，已有很顯著的改善。圖／基隆市政府提供

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