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蔡總統：透過法規鬆綁 吸引更多國際機構和資金來台

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統出席「2023財訊財富管理大獎頒獎典禮」。記者黃義書／攝影
蔡英文總統出席「2023財訊財富管理大獎頒獎典禮」。記者黃義書／攝影

蔡英文總統今天出席「2023財訊財富管理大獎頒獎典禮」，她表示，政府持續努力將台灣打造為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」。並透過法規鬆綁，提供更多元的金融商品和服務，能擴大財富管理商務規模，吸引更多國際機構和資金來台，為台灣資本市場注入新活力。

蔡總統表示，打造良好活絡的資本市場，能夠吸引更多國際資金來台，維持台灣經濟成長的動能。台灣擁有良好的國際信用和豐沛的外匯存底，台灣的資本市場，也越來越受到國際投資機構的看好及肯定。

蔡總統說，政治大學、中山大學，都設立了國際金融學院，培育更多高階的國際金融人才，進一步帶動金融業的發展。也將持續努力，將台灣打造成為「亞洲企業資金調度中心」以及「亞洲高階資產管理中心」。透過法規的鬆綁，提供更多元化的金融商品和服務，可以擴大財富管理的商務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

蔡總統說，就個人而言，針對各種生活中的變動，穩健投資能夠提升經濟安全，也能讓民眾更多一份保障。在這個過程中，也要感謝所有金融業的朋友，為投資人積極把關，守護投資人權益。但是，在網路發展蓬勃的時代，各種資訊的流傳很有可能導致詐騙的發生。所以，金融消費評議中心做了很多重要的宣導，積極宣導公平待客原則，並且提升銀髮族的金融認知，進一步防範金融詐騙的發生。

蔡總統提到，面對疫後經濟的挑戰，政府已經公布相關計畫協助企業留住人力，度過短期難關，也進一步提供轉型升級的具體策略，包括提供專家團的諮詢、診斷，還有資金的協助，來支持產業穩健經營，並且能邁向升級轉型。在這個過程中，要借重金融界朋友繼續貢獻經驗及專業，協助中小企業穩健經營，同時成為更多勞工朋友的重要後盾。

蔡總統表示，這幾年，台灣在綠電、國防產業都有相當程度的發展。尤其是在綠電產業中，對於風電的投資金額相當龐大，也需要相當的工程能力，對於管理人才、融資風險的評估及管理需求相對提升，透過金融界與外資銀行的協助，希望藉由不同型態的投資及企業經營模式，讓金融產業有新的挑戰和融資型態出現。

蔡英文 外資

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