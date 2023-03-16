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交通部、基市府明面談捷運 王國材先出招、謝國樑冷處理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部長王國材今天在新竹市受訪時，說明基隆捷運經費分攤問題。記者張裕珍／攝影
交通部長王國材今天在新竹市受訪時，說明基隆捷運經費分攤問題。記者張裕珍／攝影

交通部長王國材今天說，昨晚開會討論基隆捷運經費，交通部次長胡湘麟明天拜會基隆市長謝國樑時，會說明土地開發挹注很重要，「捷運用地拿出來可以淨賺」。基市府回應，「明天開會一併進行討論」。

基隆捷運興建工程，基隆市政府分攤款從17億多元增加到53億多元，謝國樑認為超出市府財政能力，直言「門都沒有」，請求中央協助減輕基市負擔。

胡湘麟明天銜命到市府溝通，謝國樑相當重視這次會談，市府特別準備連珍芋泥球、三奇壹號千層蛋糕及三兄弟豆花，希望讓訪客們品嘗在地3種甜點，「吃甜甜結好緣」，期許會商順利圓滿。

王國材今天到新竹市參與立法院交通委員會會勘行程，提及基捷案時說，昨晚開會後已有初步方向，如曾委託基市府研究北五堵開發淨收益42億元，將向謝國樑說明土地開發可挹注興建負擔費用。

基市府對胡湘麟明天下午來訪，也有事先開會討論，將建議交通部優先以新北市政府擔任基捷地方主管機關，基捷綜合規劃報告建請交通部鐵道局儘速呈報交通部，核轉行政院核定。至於市府最關切的經費分攤議題，在市府財政許可下，會盡最大努力負擔一部分工程興建經費。

對於王國材在新竹市提及基捷的發言內容，基隆府今天「冷處理」。市府發言人余治明說，雙方明天開會時，市府都市發展處會與交通部一併進行討論。

基隆捷運 謝國樑 王國材 交通部長

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