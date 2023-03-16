立法院擴建6優先地點曝光 中正紀念堂拆不拆未定案
立法院擴建議題有階段性成果，立法院長游錫堃今天主持「未來國會願景規劃諮詢委員會」第六次會議，決定自26處建議基地評選出中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區等6處，作為立法院優先考慮的擴建基地。
游錫堃表示，兩年來，在國會願景規劃諮詢委員會的鼎力協助下，通過了「國會擴建五大願景」，包括「名符其實的最高民主殿堂、華文圈憲政民主的典範、全國人民集遊陳抗中心、公民教育的民主教室、國內外遊客之參訪地標」，並自26處建議基地評選出6處地點。
游錫堃表示，現在是立法院第七會期，考量本屆法定任期僅剩兩個會期，衷心希望這個會期能將擴建地點評估方案交付朝野黨團協商，並獲各黨團共識，推派本院委員籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會」(暫定)討論，讓立法院擴建計畫能夠順利進入下一個階段，選擇出最合適的地點，這是他期許也是使命。
立法院6處優先擴建地點包括「政治色彩」高的中正紀念堂園區，未來是否可能引發朝野對立，游錫堃說，立法院擴建基地評選分析報告，是經過諮詢委員會評兩年來的努力，「我們是用科學的方法去分析」，現在的結果只是幕僚工作的意見。
游錫堃表示，未來國會擴遷時程，要經過立法院成立特種委員會通過，再到院會處理。他只期待在他任滿前，將地點確定下來，讓下一屆的立法院，可以去編預算，找人規劃、設計與興建。
至於如果地點選在中正紀念堂園區，園區內現有建築物是否將拆除，未來國會願景規劃諮詢委員會召集人林洲民說，未來國會地點，如果經立法院確定在中正紀念堂，相關設計規劃屆時才有答案，是否維持修正中正紀念堂堂體，「目前並沒有清楚的方向」，這兩年諮詢委員會的運作，重點在地點，而不在設計細節。
有關國會擴遷相關經費，林洲民說，國會擴建是公共工程，工程委員會會從議程、內容、單價整體過程的充分討論後才會定案，基本上不管地點在彰化、台中、宜蘭或台北，對公共工程的基本概算，單價是一樣的，總價則會經過討論總面積、功能分析、再根據建築物的區別，做單價的總體整合，總價訂了後，當然要經過各個程序的審議才會定案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言