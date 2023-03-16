立法院擴建6優先地點曝光 中正紀念堂拆不拆未定案

立法院擴建議題有階段性成果，立法院長游錫堃今天主持「未來國會願景規劃諮詢委員會」第六次會議，決定自26處建議基地評選出中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區等6處，作為立法院優先考慮的擴建基地。

游錫堃表示，兩年來，在國會願景規劃諮詢委員會的鼎力協助下，通過了「國會擴建五大願景」，包括「名符其實的最高民主殿堂、華文圈憲政民主的典範、全國人民集遊陳抗中心、公民教育的民主教室、國內外遊客之參訪地標」，並自26處建議基地評選出6處地點。

游錫堃表示，現在是立法院第七會期，考量本屆法定任期僅剩兩個會期，衷心希望這個會期能將擴建地點評估方案交付朝野黨團協商，並獲各黨團共識，推派本院委員籌組成立「國會擴建規劃暨監督委員會」(暫定)討論，讓立法院擴建計畫能夠順利進入下一個階段，選擇出最合適的地點，這是他期許也是使命。

立法院6處優先擴建地點包括「政治色彩」高的中正紀念堂園區，未來是否可能引發朝野對立，游錫堃說，立法院擴建基地評選分析報告，是經過諮詢委員會評兩年來的努力，「我們是用科學的方法去分析」，現在的結果只是幕僚工作的意見。

游錫堃表示，未來國會擴遷時程，要經過立法院成立特種委員會通過，再到院會處理。他只期待在他任滿前，將地點確定下來，讓下一屆的立法院，可以去編預算，找人規劃、設計與興建。

至於如果地點選在中正紀念堂園區，園區內現有建築物是否將拆除，未來國會願景規劃諮詢委員會召集人林洲民說，未來國會地點，如果經立法院確定在中正紀念堂，相關設計規劃屆時才有答案，是否維持修正中正紀念堂堂體，「目前並沒有清楚的方向」，這兩年諮詢委員會的運作，重點在地點，而不在設計細節。