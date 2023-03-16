影／擴建立法院拆中正紀念堂？林洲民：交未來規畫　　

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會下午進行第六次委員會議，會後做成決議，未來將擴建立法院到中正紀念堂園區。至於中正紀念堂堂體是否拆除，召集人林洲民表示，這要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定，目前沒有明確答案。

主持會議的行政院院長游錫堃在記者會上說明本次會議結論，擴建中正紀堂園區的理由和審議過程。

記者會後，針對媒體詢問，立法院擴建規劃中，中正紀念堂的堂體是否要拆除，或是要在其他空地新建建築物？對此，委員會召集人林洲民表示，中正紀念堂園區整體範圍約25公頃內是考量的設計標的。

至於堂體是否在範圍內？林洲民說，整個中正紀念堂面積是25公頃，未來的國會，如果經過特種委員會或是經過立法院決議，確定是在這個地方之後，未來的設計規劃，會有一個答案，但是今天是否維持、是否修正，並沒有一個清楚的方向，原因是，這兩年的運作重點是在地點，而不在設計的細節。

林洲民再次重覆，中正紀念堂是否會維持還是會修改，不是這一屆委員會的權責，是要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定。