快訊

疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

拿坡里推優惠！「1公斤腿排桶」現賺201元、披薩加炸雞省190元

奢侈生活曝光！陸富商郭文貴在美被捕 住家馬桶還鑲嵌紅木

影／擴建立法院拆中正紀念堂？林洲民：交未來規畫　　

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院未來將擴建到中正紀念堂園區，至於中正紀念堂堂體是否拆除？召集人林洲民表示，這要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定，目前沒有明確答案。記者曾原信／攝影
立法院未來將擴建到中正紀念堂園區，至於中正紀念堂堂體是否拆除？召集人林洲民表示，這要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定，目前沒有明確答案。記者曾原信／攝影

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會下午進行第六次委員會議，會後做成決議，未來將擴建立法院到中正紀念堂園區。至於中正紀念堂堂體是否拆除，召集人林洲民表示，這要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定，目前沒有明確答案。

主持會議的行政院院長游錫堃在記者會上說明本次會議結論，擴建中正紀堂園區的理由和審議過程。

記者會後，針對媒體詢問，立法院擴建規劃中，中正紀念堂的堂體是否要拆除，或是要在其他空地新建建築物？對此，委員會召集人林洲民表示，中正紀念堂園區整體範圍約25公頃內是考量的設計標的。

至於堂體是否在範圍內？林洲民說，整個中正紀念堂面積是25公頃，未來的國會，如果經過特種委員會或是經過立法院決議，確定是在這個地方之後，未來的設計規劃，會有一個答案，但是今天是否維持、是否修正，並沒有一個清楚的方向，原因是，這兩年的運作重點是在地點，而不在設計的細節。

林洲民再次重覆，中正紀念堂是否會維持還是會修改，不是這一屆委員會的權責，是要交給未來確定之後的規劃內容再來斷定。

立院擴建後，中正紀念堂堂體是否拆除？委員會召集人林洲民（左）沒有給出明確答案。會議結束後，林洲民轉頭與立法院長游錫堃（右）低頭交談。記者杜建重／攝影
立院擴建後，中正紀念堂堂體是否拆除？委員會召集人林洲民（左）沒有給出明確答案。會議結束後，林洲民轉頭與立法院長游錫堃（右）低頭交談。記者杜建重／攝影
委員會召集人林洲民（左）表示，中正紀念堂是否會維持還是會修改，不是這一屆委員會的權責。記者杜建重／攝影
委員會召集人林洲民（左）表示，中正紀念堂是否會維持還是會修改，不是這一屆委員會的權責。記者杜建重／攝影
立法院長游錫堃拿著「立法院擴建基地評選分析報告」說明諮詢委員會作成決議的過程。記者杜建重／攝影
立法院長游錫堃拿著「立法院擴建基地評選分析報告」說明諮詢委員會作成決議的過程。記者杜建重／攝影

中正紀念堂 林洲民 立法院 游錫堃

延伸閱讀

美國論述台美關係仍停留過去說法 游錫堃：深感不解

治警事件100週年 游錫堃：敬佩先賢、熱愛台灣

普發現金6000元預算案 民進黨團力拚3月底前院會通過

綠委盼24日立院三讀疫後特別預算案 4月可普發現金

相關新聞

立法院擴建6優先地點曝光 中正紀念堂拆不拆未定案

立法院擴建議題有階段性成果，立法院長游錫堃今天主持「未來國會願景規劃諮詢委員會」第六次會議，決定自26處建議基地評選出中...

率團訪陸遭指唱和統戰 桃園議長邱奕勝不忍了：別太扯

桃園市議長邱奕勝近日組團前往大陸上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通等官員會面，遭綠營批評「唱和統戰」。邱奕勝今天接受本報...

影／擴建立法院拆中正紀念堂？林洲民：交未來規畫　　

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會下午進行第六次委員會議，會後做成決議，未來將擴建立法院到中正紀念堂園區。至於中正紀念堂堂...

賴清德：台積電要留在台灣 台灣沒有兩難

副總統賴清德今天出席天下雜誌舉辦的2023半導體世紀對談「全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。他表示，「我們非常堅定台積電要...

藍質疑賴清德未解決五缺 綠反批：只會政爭批評

國民黨智庫執行長柯志恩今天質疑，民進黨主席賴清德沒有解決「五缺」。民進黨新聞部主任張志豪表示，國民黨記者會美名為國家政策...

接見美跨黨派眾議員 蔡英文：台灣人民有自我防衛決心

蔡英文總統今天接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」，她重申，台灣人民有捍衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦