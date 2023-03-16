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賴清德：台積電要留在台灣 台灣沒有兩難

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席天下雜誌舉辦的2023半導體世紀對談「全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天出席天下雜誌舉辦的2023半導體世紀對談「全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天出席天下雜誌舉辦的2023半導體世紀對談「全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。他表示，「我們非常堅定台積電要留在出生、長大、茁壯的台灣繼續繁榮發展。這是台灣政府對台積電的承諾，對台灣經濟發展的承諾，也是對世界文明的承諾」，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」。

賴清德表示，美國總統拜登曾在白宮演說中，引用「缺一個馬蹄鐵釘，將失一個王國」民謠，強調21世紀的馬蹄鐵釘就是台積電。因為晶片不僅決定未來國際政治的型態，也影響經濟、國防，對人類未來生活非常重要的人工智慧、物聯網、自駕車等產品，也都需要半導體才能成就。顯見今天「晶片世紀對談」至關重要，「因為我們談的不只是一項科技、一門產業，或是未來科技發展方向，而是在談一個小小的晶片，如何成為全球地緣政治變化及大國競逐的關鍵。」

賴清德指出，今天主談人是遠從美國而來，擁有非常多讀者的知名教授Chris Miller，與談人則是大家最敬佩的台積電創辦人張忠謀，相信今天的對談一定非常精彩。

賴清德提到，台積電產品行銷全世界，是世界的共同資產，成就為全球所共享。所以大家對於台積電都有責任，不僅台灣有責任，全世界都有責任要持續共同支持台積電，要共同保護台積電，讓台積電能夠持續發展。因為台積電的存在，牽涉到世界文明的進步，台積電的存在也跟未來人類生活息息相關，甚至於氣候變遷的問題，要在2050年達到凈零轉型的目標，「沒有台積電是絕對達不到的」。

對於主談人Chris Miller在「晶片戰爭」一書中提到，「面對中國的武力侵略，台灣跟台積電都陷入兩難」。賴清德說，「我今天要特別強調，沒有」。「我們非常堅定台積電要留在出生、長大、茁壯的台灣繼續繁榮發展。這是台灣政府對台積電的承諾，對台灣經濟發展的承諾，也是對世界文明的承諾」，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」，政府責無旁貸會持續發展經濟，改善台灣投資環境，穩健地提供水電、土地、人力、人才，給台灣所有企業包括台積電，讓台灣經濟可以繁榮發展下去。

賴清德表示，台灣也會持續保護民主。因為民主就像空氣、水、陽光一樣重要。台灣也會不斷強化國防力量，保護台灣的安全，以及維護印太和平穩定。印太的和平穩定，不只是台灣的責任，世界各國也都有共同責任，特別是中國。中國應該要清楚了解到，如果對台灣發動戰爭，受傷害的不是只有台灣，是會對世界造成嚴重的災難，而這個災難，中國也難以承受。

賴清德說，戰爭沒有贏家，和平符合大家的利益。從俄羅斯侵略烏克蘭，我們就可以看到，侵略者並非無往不利。希望世界各國特別是民主陣營，珍惜台積電的成就，重視台灣的民主成果，「我們要共同努力根本解決中國武力犯台的企圖，共同維護印太和平的安全」，這既符合台積電利益，符合台灣的利益，更符合全世界共同的利益。「和平是無可取代的共同利益」。只要有決心，追求符合全球共同利益的和平，相信一定可以做得到。

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