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醫護染輕症要上班？ 羅一鈞：籲院方不扣全勤、考績給假

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
輕症免隔離3月20日即將上路。羅一鈞表示，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班則建議不在第一線照顧病人。圖／指揮中心提供
輕症免隔離3月20日即將上路。羅一鈞表示，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班則建議不在第一線照顧病人。圖／指揮中心提供

指揮中心公布自3月20日起，新冠確診或為輕症、無症狀免通報，同時公布各類對象適用請假類別，軍、公、教、學生、勞工皆有調整，醫護人員相關規範今日公布。指揮中心發言人羅一鈞表示，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班則建議不在第一線照顧病人。

針對輕症免隔離3月20日即將上路，醫師職業工會表示，醫護不到院上班，期間院方會要求請扣薪病假或犧牲特休假，但醫護從事高染疫風險工作，染疫後，應依照工傷辦法保障「全薪公假」，

羅一鈞表示，醫護染疫後若為輕症，要如何請假、上班，前天已發函同時公布在官網上，目前比照軍、公、教、勞工規範，建議5天病假，染疫醫護發病日或採檢日5天內建議不上班，在家休息，由機構訂立支持性給假政策，公立醫院比照公務員，私立醫院比照勞工給假原則。

羅一鈞說，希望院方從優對待醫護人員，不扣全勤或考績，若家用快篩陰性可提前回去上班，若要回去上班也要徵得醫護同意，上班後也不在第一線照顧病人，可照護新冠確診者，避免影響醫護健康，或影響病房照護安全。

根據指揮中心建議，確診新冠輕症的醫護人員，陽性日起5日內不建議上班，建議居家休養，由機構訂定支持性的給假政策，症狀緩解且1次家用快篩陰性，可提前返回工作；如篩檢為陽性，經醫療照護機構評估需返回工作，建議調整工作內容，或以照護COVID-19病人為原則。

指揮中心呼籲打疫苗。圖／指揮中心提供
指揮中心呼籲打疫苗。圖／指揮中心提供
0+n指引。圖／指揮中心提供
0+n指引。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班則建議不在第一線照顧病人。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，染疫醫護發病日或採檢日後5天內「不建議上班」，若要上班則建議不在第一線照顧病人。圖／指揮中心提供
輕症就醫建議。圖／指揮中心提供
輕症就醫建議。圖／指揮中心提供
藥物開立方式。圖／指揮中心提供
藥物開立方式。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 醫護人員 羅一鈞

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