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率團訪陸遭指唱和統戰 桃園議長邱奕勝不忍了：別太扯

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議長邱奕勝（左）近日組團前往大陸上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通（右）會面。圖／取自邱奕勝臉書
桃園市議長邱奕勝（左）近日組團前往大陸上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通（右）會面。圖／取自邱奕勝臉書

桃園市議長邱奕勝近日組團前往大陸上海訪問，並與上海市委統戰部長陳通等官員會面，遭綠營批評「唱和統戰」。邱奕勝今天接受本報訪問時，強調訪問團只有參觀城市建設，根本沒有任何對話或舉動傷害到台灣，反批綠營不要太扯、雞蛋裡挑骨頭。

邱奕勝日前率領桃園市議會一行24人抵達上海，展開為期4天的參訪交流，是疫情後第一個赴上海參訪的縣市議會。但近來被多位民進黨立委批評「落入統戰圈套」，台灣基進也指陸委會雙手一攤、不處理。

「如果覺得我有哪裡違法，舉出來啊。」邱奕勝今受訪時略為動氣，強調參訪團就是見見老朋友、認識新朋友，跟大陸官員見面，只有謝謝對方對台商的照顧，其他行程也是參觀上海的城市建設和社區老人關懷據點，根本沒有做對台灣不利的事，參訪團也不代表政府；綠營沒有在現場，卻預設立場「講些有的沒的」，會不會太小題大作？

邱奕勝表示，城市交流有助於桃園未來建設參考，上海是國際城市，這次參訪也可以給桃園市長張善政建議，而且交流總比吵架好，交流總比打仗好，有交流就有溝通管道，兩岸總不能一直僵住，難道綠營意思是要把兩岸互動的門關了嗎？到底在緊張什麼？

邱奕勝 台灣基進

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