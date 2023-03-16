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影／當面反對傅崐萁入列 新北議長蔣根煌批：球員兼裁判

聯合報／ 記者楊凱竣陳筠青鄒欣潔／台北即時報導
國民黨籍新北市議會議長蔣根煌，反對國民黨立委傅崐萁入列選策會。本報資料照片
國民黨籍新北市議會議長蔣根煌，反對國民黨立委傅崐萁入列選策會。本報資料照片

國民黨中常會昨(15日)天通過「中央選戰策略會報」，由秘書長黃健庭擔任召集人，成員包含現任立委傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺，以及前桃園縣長黃敏恭。當中也新增了台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗，以及前立委黃昭順擔任新任委員。

對此，國民黨籍新北市議會議長蔣根煌，當著黨主席朱立倫和傅崐萁的面嗆聲，名單上其他人選他都沒意見，「唯獨他(傅)不行」。蔣根煌表示，傅崐萁是現任立委，之後一定要選連任，「這樣就是球員兼裁判」，他提到，有消息傳出，傅崐萁要選立法院院長，但他也不確定。

蔣根煌說，國民黨內部一直在分裂，他是為黨好，國民黨大家要全心全力、和和氣氣、一起合作，「我希望主席能夠再整理一下這個名單」，此外，對於李全教的黑金爭議，蔣根煌不評論，「因為李全教我也沒看他有發生什麼事情，我知道的我才敢講，如果我不知道，不能亂講」。

蔣根煌 傅崐萁

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