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接見美跨黨派眾議員 蔡英文：台灣人民有自我防衛決心

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」，她重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。並期待台美關係更緊密，雙方在各領域合作大步向前邁進。

蔡總統致詞時表示，這次是克維特繼1995年訪台後，率領跨黨派議員再次來訪；凱斯（Ed Case）及柯爾（Tom Cole）議員也曾來過台灣；其他議員都是第一次訪台。她要代表台灣人民歡迎老朋友和新朋友來訪。

蔡總統指出，眾議院撥款委員會掌管美國政府的經費運用。在座的議員朋友對美國國防政策及資源配置，都具有關鍵影響力。在美國國會即將啟動下一年度預算工作之際，議員們的來訪，充分展現出對台灣安全及台美關係的重視。

蔡總統提到，近年，國際情勢出現許多變化，也面臨威權主義持續擴張威脅。台灣位處在民主防線最前緣，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全以及維持區域和平穩定。

蔡總統說，去年底，台灣以強化全民國防、提升整體防衛韌性為戰略目標，提出兵力結構調整方案。將從明年開始，恢復一年期義務役，同時增強各項訓練量能。

蔡總統重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。

蔡總統感謝美國國會不分黨派堅定地支持台灣。像是在2023會計年度的「國防授權法」以及「綜合撥款法」，就納入了多項強化區域安全合作以及支持台灣的安全倡議。接下來，她期待台灣和美國除了持續加強軍事交流，也能不斷提升經貿關係。

蔡總統提到，貿易方面，在美國國會的支持下，「台美21世紀貿易倡議」已經在今年1月完成第二輪談判。希望台灣和美國針對貿易便捷化、勞工權利以及數位貿易等領域，達到高標準的協議，希望此協議成為洽簽全面雙邊貿易協定的基礎。

隨後克維特致詞時表示，感謝蔡總統的歡迎與領導作為，來到這裡，看到了台灣許多正面的變化。他接著介紹訪團跨黨派成員，包括奧克拉荷馬州柯爾眾議員、阿肯色州沃麥克（Steve Womack）眾議員、俄亥俄州喬伊斯（David Joyce）眾議員、夏威夷州凱斯眾議員及加州賈西亞（Ｍike Garcia）眾議員，議員們都來自撥款委員會，很榮幸見到蔡總統及其團隊。

克維特表示，期待就區域安全、貿易、投資及其他雙方共同關注的領域進行討論。這次來訪是為了促進此區域和平與繁榮，並進一步加強台美關係。

蔡英文

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