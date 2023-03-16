基隆捷運經費爭議 交通部長王國材：土地開發可挹注

基隆捷運基隆分攤經費暴增爭議延燒，交通部部長王國材今天到新竹市參與立法院交通委員會會勘行程受訪表示，昨晚針對此事開會，已有初步方向，其中包含土地開發可挹注基隆捷運興建負擔部分，次長胡湘麟明天將拜會基隆市長謝國樑溝通。

王國材今天說，他知道基隆市政府財政比較困難，昨天晚上自己還在開會，希望幫地方減輕負擔，因為捷運補助辦法有全國一致性標準，標準之下有無解釋空間還在努力，目前已有初步方向，明天會由次長到基隆市府拜訪，向謝國樑市長報告。

王國材說，其中一項是要說明土地開發挹注很重要，曾有委託基隆市政府研究北湖斗的開發淨竟收益42億元，等於說將捷運用地拿出來可以淨賺，可以協助基隆捷運興建負擔部分，會將方案帶去跟謝市長討論，盡量來協助。