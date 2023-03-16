美國論述台美關係仍停留過去說法 游錫堃：深感不解

立法院長游錫堃今天接見美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Committees, ASDC）會長馬丁訪問團。游錫堃表示，美國的對台政策已從「一法三公報」的「一中政策」轉變成「五法六保證三公報」的「新一中政策」，但美國政府論述台美關係時，往往仍然停留於過去的說法，令他深感不解而無所適從。

馬丁今早率訪團拜會游錫堃，民進黨立委劉世芳、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委王婉諭陪同歡迎訪賓。

游錫堃致詞時表示，民主黨州主席協會曾在2013、2017及2019年分別通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）及世衛組織（WHO），以及重申《台灣關係法》及「六項保證」的友台決議案。去年3月，在馬丁的奔走下，民主黨州主席協會更第4度通過友台相關決議案，重申美國根據《台灣關係法》及「六項保證」，堅守對台灣的承諾。

游錫堃指出，美國是全球民主國家的龍頭老大，也是全球的民主典範。民主就是法治，法治必須是依法行政。回顧台美關係，過去的「一中政策」是植基於1979年生效的《台灣關係法》。

不過，游錫堃也說，自從2018年《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》制定；2020年《台北法案》及《台灣保證法》生效後，美國的對台政策已從「一法三公報」的「一中政策」轉變成「五法六保證三公報」的「新一中政策」，「但是貴國政府論述台美關係時，往往仍然停留於過去的說法」，令同為民主法治國家的主張依法行政的美國友人如他，深感不解而無所適從。

游錫堃說，雖然這樣，他仍然要誠摯的向美國過去在台灣人民追求民主自由過程中的關注與扶持，及數十年來協助台海安全維護，促進台美經濟、科技、文化等各方面交流表達深沉的感謝。期待未來，台美邦誼能夠更加鞏固，共同為捍衛人類和平及民主自由普世價值而有更多的合作與努力。

馬丁則表示，全世界沒有一個民主國家是完美，美國也一樣，也每天都在努力改善。他來過台灣3次，欣見台灣持續加強民主價值，雖然台灣面臨來自臨國的威脅，但是台灣還是非常努力在改善民主，「我們永遠和台灣人民站在一起」。