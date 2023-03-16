侯友宜被疑國際論述不足 劉和然緩頰：侯關心各面向但很少說

外界關注新北市長侯友宜是否參選2024，但被質疑兩岸及國際論述不足，新北市副市長劉和然今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪說，「侯友宜是很關心各面向的人，但是他很少說」，包含氣候變遷、晶片戰爭等，對侯友宜來說，市政都是第一位，還是關心國政。

對於節目主持人王淺秋提問，新北市政府雖對政治議題低調，但積極在做國政白皮書，劉和然表示，但對國政不關心，就做不好市政，侯友宜是鄉下孩子，侯的父親話很少，常說是靜靜做事，話說少一點，也很符合侯友宜的某些特質。

劉和然表示，私下了解侯友宜後，會發現「侯友宜是很關心各面向的人，但是他很少說」，但是會跟幹部分享想法，僅此於此，對外就很少說，這就是他的特質。包含侯友宜分享有看過影集《高牆邊的混亂》，劇情描述以色列跟巴基斯坦的戰爭，其中有感是兩國世代一直爭執，辛苦的都是人民，侯友宜是被國家養大的警察，對國家很感念，警察天職就是保護人民。

劉和然表示，他常跟侯友宜開會，侯友宜至少把比爾蓋茲寫的《如何避免氣候災難》 看2次，也有做筆記，還把氣候變遷議題落實在市政上，新北市已經完成無煤城市，將燃煤鍋爐全數退場。

劉和然說，侯友宜也有在看《看晶片戰爭》，聊過美國在台協會前理事主席卜睿哲與他寫過的《艱難的抉擇》一書。市政雖不像國政龐大、複雜，但有關聯，對侯友宜來說，市政都是第一位，還是關心國政，是很認真的人，關心面向很多。 侯友宜也曾說過，「61歲才出來選舉，就是要好好為國家與人民做事。