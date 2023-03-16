政府講那麼硬…台灣若戰爭 柯文哲：萬安演習做假的 躲哪裡？

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲今天到彰化縣參訪產業。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今天到彰化縣參訪產業。記者簡慧珍／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲為2024總統大選暖身，今天走訪彰化縣特色產業和社團，談到「強國等距論」時，他表示，現在台灣媒體掌握在綠營手中，講什麼都被轉移為認知作戰，有些事太難解釋清楚，台灣即使站在美國這邊也不須每天跟中國惡言相向，台灣講得那麼硬，做的完全脫離，這樣不太好。

柯文哲今天到彰化縣上午參訪蛋雞場、身障社團，下午前往鹿港鎮關心水五金產業，行程滿檔，被視為備戰2024總統大選。行程中他談到政黨合作時表示，政黨不會以當在野黨為目標，現階段民眾黨力量不夠，但會努力讓自己有力量而不是動不動跟人家談合作，藍白可以在議題上合作，政黨主體性還是要政黨自己處理。

柯文哲曾發表強國等距論，今天對此說明「跟黨內同志說不要講了」，強國等距是力距概念，台灣要在中美之間取求平衡，目前媒體掌握在綠營手中，不管講什麼都被轉移到認知作戰，有些事太難解釋清楚，就不要再講。

柯文哲說，基本上，台灣站在美國這邊也不必每天跟中國大陸惡言相向，如果要開戰就要做好準備，結果嘴巴這樣講也沒真的這樣做，根據他在台北市長任內經驗，萬安演習是演習假的，如果真的防空警報響起大家要去躲哪裡？政府講得那麼硬就要那麼做，實際做的完全脫離，這樣不太好。

對於在美台灣團體不願接待柯文哲訪美行程，柯文哲很看得開，並表示不可能要世界上每一個人都喜歡你，100%贊成你，總是有人支持你，有人反對你，做人朋友要多一點，敵人要少一點，他會盡量講通和說明讓對方不再反對。

柯文哲 萬安演習

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