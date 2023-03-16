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高金素梅用簡體字質詢陳建仁 王婉諭轟：代表哪個族群？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
高金素梅在立法院使用簡體字質詢，引發爭議。 中央社
高金素梅在立法院使用簡體字質詢，引發爭議。 中央社

無黨籍立委高金素梅在立法院使用簡體字質詢，時代力量黨主席王婉諭質疑，高金素梅在總質詢使用簡體中文，請問是代表哪個族群發聲，親中反美絕不是台灣的主流民意，對抗中國威脅、確保台灣主權才是全民共識。

高金素梅前天在立法院質詢要求官員挺直腰桿擺脫美國操縱，行政院長陳建仁起初答詢時還笑臉迎人，後來動怒反駁高金素梅的說法只是疑美論，而自己是為捍衛台灣腰桿挺直，質詢過程雙方唇槍舌戰，場面火爆。

時代力量今天發布新聞稿指出，王婉諭昨天接受網路節目「筱君台灣PLUS」專訪，在被問及高金素梅使用簡體字質詢的爭議，還有前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢頻頻同框時，分別給予清楚的回應。

王婉諭指出，過去確實看過立委們使用使用客語、台語、原住民語等台灣各族群語言來進行質詢，目的往往是為不同族群的民眾發聲，如今高金素梅卻在總質詢選擇使用簡體中文，請問是自認代表哪個族群發聲。

王婉諭強調，中國長期以來透過認知作戰、文攻武嚇等方式威脅台灣，親中反美絕不是台灣的主流民意，「對抗中國威脅、確保台灣主權才是全民共識」。

有關黃國昌頻與陳之漢同框，王婉諭認為，陳之漢就是一位關心公共事務的意見領袖，過去也曾經與蔡英文總統、新北市長侯友宜及台北市前市長柯文哲等各黨的政治人物同框，實在不用因此貼上政治標籤。

王婉諭表示，無論是過去的反紅媒或現在的反黑金，她樂見陳之漢和黃國昌在這些社會很有共識的議題上合作，藉此凝聚更大的公民力量來促使政府改變，希望這樣的合作能更加不分黨派，讓更多意見領袖願意投入。

無黨籍立委高金素梅前天在立法院使用簡體字質詢，行政院長陳建仁（中）罕見動怒回應，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的」。記者曾學仁／攝影
無黨籍立委高金素梅前天在立法院使用簡體字質詢，行政院長陳建仁（中）罕見動怒回應，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信的」。記者曾學仁／攝影

王婉諭 高金素梅

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