批政府個資外洩四個月不處理 藍：束手無策又粉飾太平

去年一名為「OKE」的帳號在網路論壇BreachForums發文，販售超過兩千三百萬筆台灣人戶籍個資等。國民黨立委謝衣鳳今批評，法務部已證實那些資料就是戶政資料，但至今超過四個月了，「政府在哪裡？」不管是通報或解決外洩的方案，都未見政府作為。

國民黨立委洪孟楷更直言，政府對個資外洩展現的態度，就是束手無策又粉飾太平，而且各部會互踢皮球、狂打太極。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。謝衣鳳指出，該資料去年11月就被發現在網路上兜售，一份15萬元，包括全國人民的身分證、地址、配偶、父母、親屬等都有，內政部一開始還說並非戶籍資料，直到法務部調查才證實，外洩資料就是戶政資料。

謝衣鳳表示，資安等同國安，但案發超過四個月，政府表現出來就是坐視不管，質疑連資安事件的通報都沒有？更有媒體報導指出，政府各部會對此案噤聲、不處理，也認為是外包機關洩漏的，還想修法補漏洞。

謝衣鳳也點名數位發展部質疑，為何15萬元就能買到國人個資？數位部至今對於個資外洩也完全沒辦法，沒提出民眾可信賴的解決方案。

洪孟楷指出，據記者向藍營立委印證，該資料正確度高、就是全國個資被外洩，「網路上賣四個月，政府有何作為？」，現並不是人民不小心，而是政府沒有源頭管理的積極作為，才讓詐騙集團囂張。

國民黨立委賴士葆也表示，根據「個資法」，公務機關違反本法規定也可開罰，他主張把罰責修重一點，受害民眾可對洩漏的政府機關提告，督促政府負責。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，對於多起個資外流重大事件，要求政府儘速善後，提出解決方案，也呼籲監察院不要「又睡著了」，應立案調查。