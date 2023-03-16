經典賽／中華休息不足輸古巴 林騰蛟：賽程應更發揮主場優勢
世界棒球經典賽A組預賽，台灣隊「晚接午」的賽程引發爭議，選手們僅休息不到12小時就上場，最後不敵古巴以1比7落敗。針對賽程，教育部次長林騰蛟上午在立法院表示可以檢討，台灣作為主辦國，在賽程安排上，應更發揮主場優勢。
林騰蛟上午到立法院教育文化委員會做專案報告，立委萬美玲質詢時提到，同樣是預賽主辦國，日本、美國都爭取到4場賽事在晚上打，只有台灣要面對不合理的賽程規畫，11日晚上打完荷蘭，12日中午又要出戰古巴，相隔不到12小時，堪稱是地獄賽程。
林騰蛟表示，這部份確實可以做檢討，台灣作為主辦國，賽程安排上應更發揮主場優勢。他也承諾在一個月內提交報告給立法院，並會積極爭取下一屆經典賽的主辦權。
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