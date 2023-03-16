經典賽／中華休息不足輸古巴 林騰蛟：賽程應更發揮主場優勢

世界棒球經典賽A組預賽，台灣隊「晚接午」的賽程引發爭議，選手們僅休息不到12小時就上場，最後不敵古巴以1比7落敗。針對賽程，教育部次長林騰蛟上午在立法院表示可以檢討，台灣作為主辦國，在賽程安排上，應更發揮主場優勢。

林騰蛟上午到立法院教育文化委員會做專案報告，立委萬美玲質詢時提到，同樣是預賽主辦國，日本、美國都爭取到4場賽事在晚上打，只有台灣要面對不合理的賽程規畫，11日晚上打完荷蘭，12日中午又要出戰古巴，相隔不到12小時，堪稱是地獄賽程。

林騰蛟表示，這部份確實可以做檢討，台灣作為主辦國，賽程安排上應更發揮主場優勢。他也承諾在一個月內提交報告給立法院，並會積極爭取下一屆經典賽的主辦權。 立委質詢時中華隊休息不到12小時對戰古巴最後敗北，教育部次長林騰蛟（右）表示，這部份確實可以做檢討，賽程安排上應更發揮主場優勢。左為體育署長鄭世忠。記者杜建重／攝影 新任體育署署長鄭世忠。記者杜建重／攝影

udn討論區