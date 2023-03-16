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為賴清德顧好本命區 台南議會民進黨團：台南大贏、總統就贏

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團今天展現大團結，全力支持賴清德副總統參選2024總統。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團今天展現大團結，全力支持賴清德副總統參選2024總統。記者吳淑玲／攝影

民進黨主席的副總統賴清德，昨天到民進黨中央登記2024總統黨內初選，台南市議會民進黨團今天召「台南的市長、台灣的總統」，台南市議會民進黨團議員大團結，全力支持賴副總統參選2024總統，賴清德已是民進黨的共主，台南市民也不能漏氣，把老市長推上總統。

台南市議會民進黨團總召郭鴻儀表示，黨團成員一致性團結挺老市長、賴副總統，他從國大代到立委到台南市長，一路走來對台南市貢獻非常多，市長期間擘畫的藍圖，包括大台南會展中心、美術館和亞太棒球村及鐵路地下化，都逐一實現完成。

台南市是賴清德的本命區，但也會面對各種挑戰，郭鴻儀說，黨團會是第一道防線，賴副是台南市很重要一位徝得期待的政治工作者，以前在台南市做的一切成績，大家眼睛都是雪亮的，他從政一路走來清廉愛民，民進黨團一定強力來支持賴副，不論有任何的攻擊，黨團會立即做出正確的回應；郭鴻儀強調民進黨已定於一尊展現團結，國民黨還在亂，打賴一定是他們的手段，會面對任何不是事實的攻擊，並立即做出正確的回應。

民進黨團指出，台南市為賴清德政治生涯的發跡地，從國大代表、立委到市長，都是在台南歷練，2014市長一舉獲得72.9%的得票率，刷新紀錄，除擁有超高人氣，更有「賴神」稱號，一手擘畫台南市升格為六都之列，2024問鼎總統大位，台南市百萬鄉親絕對是最堅強後盾，「Team Taiwan，挺台灣」台南準備好了。

議員蔡蘇秋金說，黨團要團結一致，把台南本命區顧好，不受任何政治的影響，也呼籲台南市要重新出發，要堅持清廉守護價格的理念 ，台南做為賴副總統參選總統的出發點， 大家一起加油。

議員陳碧玉說，賴清德參選2024總統已是民進黨的共識，在台南市民高人氣的支持，希望未來發揮更團結的力量，讓賴清德可以當選總統領導台灣 ，在世界更發光發亮；陳秋萍說，這是台南市民共同的期待，賴清德和所有黨員同志都能堅持民主的普世價格，一起努力和平保台。

民進黨團總召郭鴻儀表示，民進黨於2022大選失利後，賴清德勇敢承擔黨主席力推黨務改革，以魄力擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，迅速度反轉基層信心，並贏得南投立委補選勝利，雖然賴主席登記參加初選，但基層早以「定於一尊」，不僅黨內派系團結力挺，甚至黨外呼聲也是相當高。賴主席從政資歷完整，論經驗、能力與魄力，都是帶領台灣走向國際的不二人選。賴主席於昨日參選喊出盼台灣成民主MVP， 相信2024總統大選，臺南絕對會成為「賴總統」勝選的MVP。

民進黨 賴清德

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