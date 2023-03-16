民進黨組認知作戰防範小組 時力反指王浩宇、林靜儀造謠

民進黨新聞部主任張志豪昨天說，近期層出不窮的惡意謠言攻擊黨主席賴清德，民進黨已經跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，時代力量發言人余佳蒨今天表示樂觀其成，但是民進黨內的造謠風氣是否要一併處理。

賴清德昨天完成登記參選民進黨總統初選，張志豪透過新聞稿說明，近期層出不窮的惡意謠言攻擊賴清德，民進黨將蒐集相關證據，必要時不排除提告。另外，為了因應2024年的總統大選，民進黨已經跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，破除來源不明造謠抹黑的不實謠言。

余佳蒨今天發布新聞稿表示，時代力量樂觀其成，同時呼籲民進黨以同樣的標準處理民進黨公職、知名黨員的公然造謠問題，真正還給人民乾淨的網路討論空間。

余佳蒨舉例，民進黨前桃園市議員王浩宇在擔任議員期間，已經多次在網路造謠帶風向，近期為了護航新竹市棒球場掩埋廢棄物，不惜造謠「挖到廢棄物很正常」，最後慘遭打臉。

余佳蒨再指，民進黨立委林靜儀也有數度造謠、反而翻車的紀錄，例如在去年九合一選舉開票當天，屏東縣傳出開票瑕疵的影片，林靜儀為了護航指控該影片造假、惡意後製，結果屏東縣選委會事後坦承開票有疏失。

余佳蒨說，錯假訊息對台灣民主社會的傷害甚鉅，時代力量呼籲朝野各黨都該嚴正面對，同時自我約束黨公職人員，而非自己造謠可以、別人造謠不行，如此才能真正停止烏煙瘴氣的假消息歪風，落實防範認知作戰。