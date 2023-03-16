林飛帆、李問投書美期刊 「疑美論有害區域安全」

最近台灣內部出現質疑美國言論，各政府部門極力澄清。民進黨前副秘書長林飛帆與民進黨連江縣黨部主委李問最近也共同撰寫英文專文，投書美國政治期刊「國家利益（The National Interest）」，內容指出，所謂「疑美論」將有害於區域安全；因此，反駁這些有害的論述，避免這些論述損害台灣與國際夥伴間的良好關係，是重要的議題。

專文中提及，正當國際社會對中國加強譴責力道，國民黨卻由副主席夏立言高規格訪北京，對國際社會帶來矛盾與混淆的訊息。

內容指出，近年來，國民黨內重要的意見領袖，常常對於國際社會支持台灣的舉動，表達懷疑與不信任。這包括將台灣與阿富汗、烏克蘭進行不當的類比，以質疑美國或西方民主國家；部分討論甚至引用中國或俄羅斯相關的錯誤訊息來源。

內容也提到，國民黨似乎主張台灣要在中國和美國之間保持等距。舉例來說，被視為2024年可能總統候選人的新北市長侯友宜，最近曾說過「我們絕對不是強國的棋子」，侯友宜的論調呼應中國官媒常出現的觀點，將台灣形容為「棋子」而非夥伴。

內容指出，許多這類的言論，歸根究柢是虛假平衡，企圖在中國和美國之間呈現虛假的等距關係。然而，由於中國並非在台灣海峽扮演中立的角色，如果台灣無法和美國及理念相近的民主國家緊密合作，只會讓中國更容易擴張在台灣海峽的軍事影響力。

林飛帆在臉書表示，「疑美論」甚囂塵上，不只中國官媒講，更搭配國民黨政治人物的推波助瀾，將台美合作指向戰爭衝突，而完全忽視在區域中進行軍事威脅挑釁的中共；試圖在美中之間維持虛假的等距關係、對國際社會支持台灣的聲音採取「懷疑論」或「妖魔化」，不只將會削弱台灣社會對台灣安全的信心，也會讓中共武力恫嚇台灣有更強的心戰效果。

李問也在臉書上指出，「懷疑論」的主張將破壞台灣和國際夥伴之間長期建立的友誼，面對挑戰，台灣必須持續以堅定而謹慎的對外政策，持續強化和民主國家之間信任關係，才能維護區域和平。