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侯友宜對黨內開槍「黑金不能復辟」 綠營大老讚賞

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
林濁水「讚賞」侯友宜，「終於等到一句鏗鏘像様大氣的話」。本報資料照片
林濁水「讚賞」侯友宜，「終於等到一句鏗鏘像様大氣的話」。本報資料照片

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，10人名單包含具有司法爭議的立委傅崐萁、台南市議長李全教，新北市長侯友宜今天表示，「黑金不能復辟」，被認為劍指主導這份名單的黨主席朱立倫。對此民進黨前立委、新系大老林濁水「讚賞」侯友宜，「終於等到一句鏗鏘像樣大氣的話」。

國民黨布局2024昨通過「中央選舉策略會報」10人名單，但曾因炒股案遭判刑入獄服刑的傅崐萁，以及曾涉賄選案遭判刑服刑完畢的李全教都入列，引發藍營內部不滿，民進黨今天也諷刺，藍營所謂「中央選戰策略會報」，根本就是「違法亂紀金權賄報」。

繼台北市議員鍾沛君昨開第一槍，宣布辭去國民黨文傳會副主委職務，國民黨2024年總統熱門人選侯友宜今天也透過臉書表示，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現。黨所作所為一定要符合人民期待， 「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」。

侯友宜這番黑金復辟說法，被解讀為是對朱立倫主導的中央選舉策略會報10人名單不滿。林濁水今天在臉書表示，等了不知道多久了，終於等到一句鏗鏘像様大氣的話。「不滿國民黨選策會組成。侯友宜：拒絕黑金在任何政黨出現，鼓掌！」

國民黨 侯友宜

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