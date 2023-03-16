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台宏爆外交危機 前外交官憂「未來如何過境外交？」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前外交官、民眾黨秘書長周台竹說，若拉美地區邦交國再繼續減少，未來如何進行「過境外交」。本報資料照片
前外交官、民眾黨秘書長周台竹說，若拉美地區邦交國再繼續減少，未來如何進行「過境外交」。本報資料照片

我國與宏都拉斯外交危機浮上檯面，外交官出身的民眾黨秘書長周台竹說，兩岸關係始終未緩，尤其去年裴洛西訪台後更劇，宏國總統瑪菈．卡斯楚的推文內容對台灣來說是警訊，質疑吳釗燮擔任外交部長任內已失去八個邦交國，若拉美地區邦交國再繼續減少，未來如何進行「過境外交」？

周台竹表示，兩岸在「金錢外交戰」下是「雙輸局面」，雙方關係也會因此繼續惡化，中國資源多，可以投入的金額更大，但內陸人民未必能接受國家對友邦「大撒幣」卻漠視國內建設的作法，或許中國可以提供友邦比台灣更具吸引力的援助資金，表面上看起來似乎贏了，但恐是「贏了面子、輸了裡子」。

周台竹說，每個國家都是以自己的國家利益至上，若能從中國手上拿到更多資源，不管邦交多少年的國家，都是很有可能「變心」的，台灣不要單方面陷入迷失，認為兩國邦交幾十年，就能倖免於這樣的處境。

我國於中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，她已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係事宜。上午外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗（右二）。 記者侯永全／攝影
我國於中美洲的友邦宏都拉斯總統卡斯楚在推特發文表示，她已指示外交部長雷依納，處理與中華人民共和國建立正式關係事宜。上午外交部大廳仍陳列宏都拉斯國旗（右二）。 記者侯永全／攝影

宏都拉斯

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