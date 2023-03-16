台宏爆外交危機 前外交官憂「未來如何過境外交？」

我國與宏都拉斯外交危機浮上檯面，外交官出身的民眾黨秘書長周台竹說，兩岸關係始終未緩，尤其去年裴洛西訪台後更劇，宏國總統瑪菈．卡斯楚的推文內容對台灣來說是警訊，質疑吳釗燮擔任外交部長任內已失去八個邦交國，若拉美地區邦交國再繼續減少，未來如何進行「過境外交」？

周台竹表示，兩岸在「金錢外交戰」下是「雙輸局面」，雙方關係也會因此繼續惡化，中國資源多，可以投入的金額更大，但內陸人民未必能接受國家對友邦「大撒幣」卻漠視國內建設的作法，或許中國可以提供友邦比台灣更具吸引力的援助資金，表面上看起來似乎贏了，但恐是「贏了面子、輸了裡子」。