鄭文燦願赴監院說明桃園工程缺失 張善政讚：態度正面

桃園八德運動中心天花板去年崩塌，監察院發函要求桃園市政府說明。在市長張善政呼籲下，前市長、行政院副院長鄭文燦昨表示，願配合監察院調查約詢，將過程攤在陽光下。張善政今受訪肯定鄭文燦態度正面，重點是避免過去的問題，讓公共工程更安全。

張善政今參加活動後受訪表示，監察院安排他下周五到院報告，市府正在準備文件，而昨天鄭文燦表達樂意到監察院說明，這是非常正面的態度，他對這種作法也給予稱許跟肯定。

張善政表示，不管監察院約詢的是自己還是鄭文燦，只要能幫助釐清過去這些案子為什麼出現問題，讓未來能夠避免，公共工程更安全，都是好事情；找出問題以後，接下來就要努力設法解決，避免未來再出現。