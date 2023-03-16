民進黨：藍選策會爭議多 侯友宜應更清楚表態

國民黨昨天中常會通過「中央選戰策略會報」10人名單，部分成員引發爭議。民進黨新聞部主任張志豪天表示，相關成員多人曾受司法審判及涉貪瀆等重大爭議事件，所謂「中央選戰策略會報」，根本就是「違法亂紀金權賄報」，從中央到地方一起向下沉淪。請問極可能選總統的新北市長侯友宜，難道只是發臉書輕描淡寫一句「黑金不能復辟」就帶過嗎？

張志豪指出，請問侯友宜，這份名單裡面誰是黑金？如果是黑金，那涉及黑金的人要不要退黨？應該更清楚表態，而不是幾句話又想含糊帶過，尤其這份由國民黨主席朱立倫一手主導的陣容，侯友宜應該更明確表態。

張志豪說，國民黨這份「中央選戰策略會報」10人名單，儼然就是「名師保證班」，有「回扣王」黃健庭擔任召集人；李全教（行賄哥）教你如何行賄當議長；傅崐萁（炒股小傅）教你如何買空賣空致富；也有「惡霸土皇帝」劉政鴻（理財鴻）教你如何讓國家負債賺你家的賺錢；更有大家印象深刻的周錫瑋（打虎哥）教你如何赤手空拳打老虎。

張志豪接著細數，黃昭順（三條姨）教你台三線是哪三條線；以及曾銘宗（仇女宗）教你如何仇女讓自己大翻身。各個身懷絕技，這些國民黨的名師可以出一本「違法犯紀攻略」，手握提名生殺大權，國民黨人想獲得提名就要對這些名師學習，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。

張志豪質疑，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，朱立倫竟然還大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱所謂的希望？