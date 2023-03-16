快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

民進黨：藍選策會爭議多 侯友宜應更清楚表態

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人、新聞部主任張志豪。本報系資料照
民進黨發言人、新聞部主任張志豪。本報系資料照

國民黨昨天中常會通過「中央選戰策略會報」10人名單，部分成員引發爭議。民進黨新聞部主任張志豪天表示，相關成員多人曾受司法審判及涉貪瀆等重大爭議事件，所謂「中央選戰策略會報」，根本就是「違法亂紀金權賄報」，從中央到地方一起向下沉淪。請問極可能選總統的新北市長侯友宜，難道只是發臉書輕描淡寫一句「黑金不能復辟」就帶過嗎？

張志豪指出，請問侯友宜，這份名單裡面誰是黑金？如果是黑金，那涉及黑金的人要不要退黨？應該更清楚表態，而不是幾句話又想含糊帶過，尤其這份由國民黨主席朱立倫一手主導的陣容，侯友宜應該更明確表態。

張志豪說，國民黨這份「中央選戰策略會報」10人名單，儼然就是「名師保證班」，有「回扣王」黃健庭擔任召集人；李全教（行賄哥）教你如何行賄當議長；傅崐萁（炒股小傅）教你如何買空賣空致富；也有「惡霸土皇帝」劉政鴻（理財鴻）教你如何讓國家負債賺你家的賺錢；更有大家印象深刻的周錫瑋（打虎哥）教你如何赤手空拳打老虎。

張志豪接著細數，黃昭順（三條姨）教你台三線是哪三條線；以及曾銘宗（仇女宗）教你如何仇女讓自己大翻身。各個身懷絕技，這些國民黨的名師可以出一本「違法犯紀攻略」，手握提名生殺大權，國民黨人想獲得提名就要對這些名師學習，要夠壞、夠貪才可能獲得提名機會。

張志豪質疑，國民黨選策會成員的這些爭議，很多人記憶猶新，朱立倫竟然還大言不慚說出「避免一切爭議」、「讓全民感受到國民黨有希望」，難道這就是朱所謂的希望？

國民黨 侯友宜 民進黨

延伸閱讀

侯友宜批選策會黑金 朱立倫：已打給侯 黑金絕不能復辟

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：黑金不能復辟 黨要戒之、慎之

震傳媒民調賴四成四贏侯 江啟臣建議：放開一點論述

賴清德登記民進黨總統初選 侯友宜：每個黨都有它做事的節奏跟方式

相關新聞

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：黑金不能復辟 黨要戒之、慎之

新北市長侯友宜今日在臉書發文，提到「拒絕黑金在任何政黨出現」，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，「當前，正是國際情...

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

民進黨立委高嘉瑜昨(15)日晚間(台灣時間)在臉書PO出訪美時受傷的意外照片，她表示當時在機場正準備從德州搭機到加州，使用手扶梯時，可能行李未放置妥當，造成行李當場倒下壓到她的腳，「一陣天旋地轉，腳踝腫的像麵龜」。

民進黨組認知作戰防範小組 時力反指王浩宇、林靜儀造謠

民進黨新聞部主任張志豪昨天說，近期層出不窮的惡意謠言攻擊黨主席賴清德，民進黨已經跨部門組成「認知作戰防範專案小組」，時代...

為賴清德顧好本命區 台南議會民進黨團：台南大贏、總統就贏

兼民進黨主席的副總統賴清德，昨天到民進黨中央登記2024總統黨內初選，台南市議會民進黨團今天召「台南的市長、台灣的總統」...

林飛帆、李問投書美期刊 「疑美論有害區域安全」

最近台灣內部出現質疑美國言論，各政府部門極力澄清。民進黨前副秘書長林飛帆與民進黨連江縣黨部主委李問最近也共同撰寫英文專文...

侯友宜對黨內開槍「黑金不能復辟」 綠營大老讚賞

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，10人名單包含具有司法爭議的立委傅崐萁、台南市議長李全教，新北市長侯友宜今天表示，「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦