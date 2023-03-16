李全教退出？朱立倫：由選策會來檢討 不要造成困擾

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。國民黨主席朱立倫上午受訪被問到李全教是否會退出選策會，朱表示，由選策會來檢討、反省，希望不要造成困擾；至於傅崐萁是否球員兼裁判，他則強調傅不會介入個人選區。

媒體詢問朱立倫，黨內現在認為李全教觀感不好，他是否會退出選策會？朱立倫一時語塞，他說，有關個人的部分，由選策會來檢討、反省，希望不要造成困擾。

朱立倫表示，選策會理這些資深的議長、民代還有前縣市長，是要來找年輕戰將，不會受到影響，但也要反省檢討怎樣能做的更好，要對立委候選人加分而不是造成困擾。

對於傅崐萁為現任立委，是否有球員兼裁判的疑慮？朱立倫表示，對於他個人的選區絕對不會有任何人可以介入。