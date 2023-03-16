邱奕勝率團訪中見統戰官員 台灣基進批陸委會雙手一攤

桃園市議會議長邱奕勝率團訪中，台灣基進黨主席王興煥今天說，從國民黨副主席夏立言、國民黨立委陳玉珍、無黨籍立委高金素梅到金門縣長陳福海組團會面「統戰官員」，陸委會總是雙手一攤「依法處理」，言下之意就是「無法處理」，在在顯示「代理人法」已經刻不容緩。

中國大陸全國兩會閉幕後，地方積極推動對台交流，根據國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，邱奕勝近日率領桃園市議會一行24人抵達上海，展開為期4天的參訪交流，並且與上海市委常委、統戰部長陳通會見。

王興煥今天發布聲明指出，從夏立言、陳玉珍、高金素梅到陳福海與國民黨籍里長組團赴中會面「統戰官員」，陸委會每次都雙手一攤說「依法處理」，言下之意就是「無法處理」，在這個國共合作統一台灣、地方包圍中央2.0的情況下，在在顯示「代理人法」已經刻不容緩。

王興煥說，面對中國在確立黨政一體後，密集且積極地從台灣的政黨、宗教團體、農漁系統到基層里長，乃至於黃埔退役軍官，中國已然毫不掩飾其全方位、各領域全面性的促統行為，對台統一的急迫性已經昭然若揭。

王興煥呼籲，民進黨政府應當慎思「中國對台統戰的攻擊性」已經全面積極戰狼化，如果代理人等相關法案不即刻處理，台灣就沒有法令的防護罩可以抵禦來自中國持續的代理人滲透與統戰威脅。

王興煥認為，我國民代與退將爭相赴中演出「中央政府做不到的兩岸交流」大戲的氛圍已成，在接下來的半年，中國勢力透過統戰滲透台灣政壇及社會的企圖，還有透過認知作戰影響台灣輿情的狀況只會越來越明顯。

王興煥還說，本土執政的經濟、政治成果將會遭到空前的抹黑與挑戰，台灣基進呼籲中央政府即刻反省，並且評估「代理人法」及其相關修法的可行性，亡羊補牢。

王興煥表示，中國的威脅已經叩關，台灣人民必須加緊凝聚共識，督促本土政府考慮修憲，或者以公民意志進行制憲，打破中華民國憲法的「一中」枷鎖，還有完全不符現況的扭曲條文，未來才能在法律層面將「中華人民共和國」視為正式的敵國，進行各層面的備戰及防範。