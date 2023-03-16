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侯友宜批選策會黑金 朱立倫：已通過電話 黑金絕不能出現

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜(左)。本報資料照片
國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜(左)。本報資料照片

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，台北市議員鍾沛君更開第一槍辭文傳會副主委，稍早新北市長侯友宜也發臉書「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，對選策會意有所指。

朱立倫今天受訪表示，黑金絕對不能復辟，國民黨絕對堅定這個立場，提出來的候選人一定都是清清白白。朱強調，選策會和現在初選的選we8f 沒關係，是幫艱困選區找人才，不希望選策會造成困擾，選策會是幫忙解決問題不是製造問題，會虛心接受各界意見。

「我剛剛和侯市長通過電話」，朱立倫強調，他和侯友宜立場都一樣，堅持堅定反對黑金，只是中南部有一些選區要來幫忙，希望縣市長推薦一些人來協調這些選遊個人的部分。

朱立倫 侯友宜 國民黨

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