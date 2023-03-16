本土持續低於萬例？ 指揮中心下午2時記者會

新冠肺炎疫情已連七天低於萬例，昨新增9980例本土病例，今天是否持續低於萬例，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明。

昨新增的本土病例較上周三1萬876例下降8.2%，指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情仍持續處於低點，但降幅有在趨緩，預期免隔離新制可如期於3月20日上路。不過他提醒，若在新制上路前確診民眾，仍須遵守隔離「5+n」的措施，不可提前解隔。

另大部分新冠肺炎確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，但部分有較高重症風險的病人，務必觀察自身症狀變化。

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