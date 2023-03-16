快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

本土持續低於萬例？ 指揮中心下午2時記者會

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明。本報資料照片
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明。本報資料照片

新冠肺炎疫情已連七天低於萬例，昨新增9980例本土病例，今天是否持續低於萬例，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝對外說明。

昨新增的本土病例較上周三1萬876例下降8.2%，指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情仍持續處於低點，但降幅有在趨緩，預期免隔離新制可如期於3月20日上路。不過他提醒，若在新制上路前確診民眾，仍須遵守隔離「5+n」的措施，不可提前解隔。

另大部分新冠肺炎確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，但部分有較高重症風險的病人，務必觀察自身症狀變化。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

增購1萬劑猴痘疫苗何時到貨？ 羅一鈞：仍在洽談中

本土+8869例 疫情恐因保單快到期升溫？羅一鈞：可能出現波動

疫情持續向下！ 本土＋1萬1164例 羅一鈞：228連假效應已過

228連假後疫情未大幅上升 王必勝曝下一個解封階段

相關新聞

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

新北市長侯友宜今日在臉書發文，提到「拒絕黑金在任何政黨出現」，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，「當前，正是國際情...

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

民進黨立委高嘉瑜昨(15)日晚間(台灣時間)在臉書PO出訪美時受傷的意外照片，她表示當時在機場正準備從德州搭機到加州，使用手扶梯時，可能行李未放置妥當，造成行李當場倒下壓到她的腳，「一陣天旋地轉，腳踝腫的像麵龜」。

【即時短評】一開始就走歪 誰相信朱立倫無私無我？

宏都拉斯要與我國斷交，朱立倫也不遑多讓，口口聲聲說「要走對的路」，結果提出李全教、傅崐萁等選策會爭議名單，引爆黨內反彈，...

本土持續低於萬例？ 指揮中心下午2時記者會

新冠肺炎疫情已連七天低於萬例，昨新增9980例本土病例，今天是否持續低於萬例，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官王必勝...

大聯盟等級棒球場 經典賽後恐難在台灣重現

雖然中華隊在世界棒球經典賽的賽事已結束，但A組舉辦場地、煥然一新的台中洲際棒球場令球迷驚豔不已，然而如此高品質，卻難見於台灣的職業棒球場，是球團、政府對球場養護的標準不高，或不願砸錢讓球迷享受最優質的硬體設備？經典賽的省思不僅止於球員選訓，政府和職業球團都要思考如何讓球迷體驗最佳的軟硬體設施，才能展現真正的「職業棒球賽」價值。

【專家之眼】摧毀台灣晶片產業 無知自私恐怖情人

媒體報導曾在美國川普政府擔任國家安全顧問之歐布萊恩(Robert O’Brien)，日前在美國智庫蘇凡中心(Soufan...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦