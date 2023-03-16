向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：黑金不能復辟 黨要戒之、慎之

新北市長侯友宜今日在臉書發文，提到「拒絕黑金在任何政黨出現」，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人，「當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻」，黑金不能復辟，黨要戒之。他此次發言，罕見提到國際情勢、改革與黨派問題。

侯友宜說，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人。

侯友宜表示，政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄。

侯友宜罕見提到，當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。

花蓮縣議員魏嘉賢留言，「謝謝侯市長發出正義之聲，國民黨不能重蹈覆轍」，網友說，「所以是對選策會有意見嗎」、「朱立倫在亂搞，侯市長說的沒錯」、「侯市長公開跟朱立倫對幹，侯市長有GUTS，讚喔」、「朱侯要大戰了」、「快宣布參選吧」。