高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

民進黨立委高嘉瑜昨(15)日晚間(台灣時間)在臉書PO出訪美時受傷的意外照片，她表示當時在機場正準備從德州搭機到加州，使用手扶梯時，可能行李未放置妥當，造成行李當場倒下壓到她的腳，「一陣天旋地轉，腳踝腫得像麵龜」。

從被割傷的畫面中顯示，高嘉瑜當時應該是先用圍巾綁上止血後，再行就醫。

擷自高嘉瑜臉書

高嘉瑜並於今(16)日上午6點多時(台灣時間)再度在臉書PO出就醫照片，照片中整隻右腳被妥善包覆住，除了旁邊的拐杖之外，右腳腳底板還多一個固定器。

高嘉瑜稱，她忍著痛上機，「一到加州立刻到診所就醫，完整體驗了美國醫療服務。12點到診所就診，等待醫生、X光跟結果，到3點才離開」。

由於國務院有為出訪人員保險，高嘉瑜稱，這次就診只付了25元美金(約台幣764元)的自付額，治療過程還照了X光，並拿了拐杖和護具。她表示，醫師診斷未有骨折情形，但可能得要戴護具、拄拐杖3至4週才能完全康復。因為這次意外，也讓她感嘆：「出門在外，尤其美國，保險真的很重要。」

網友見文後紛紛希望立委早日康復，但也有不少人看照片後歪樓，發現高嘉瑜疑似「腳趾外翻」，行走時要多注意。