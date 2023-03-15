選策會納傅崐萁、李全教惹議 藍委：觀感確實不好 黨中央應修補

國民黨中常會今成立「中央選戰策略會報」，因成員有國民黨立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發爭議。國民黨立委林為洲表示，觀感確實不好，建議黨中央後續可以提一些修補的動作，減輕負面形象衝擊。

一名不具名的藍營立委也表示，對選情多少有影響，或許黨現在可以多溝通互動方式來彌補，讓選民「多看到一些年輕臉孔」。

國民黨選策會旨在針對立委提名作業時程及推動促進協調整合，審核建議輔選方式暨提名名單，推薦候選人參選等。今名單出爐後，包括表態參選立委的國民黨台北市議員徐巧芯、鐘沛君都已公開反對。

林為洲表示，目前聽說選策會的主要功能，是在艱困、找不到人的選區中找出立委候選人，若如此，對現任選區或競爭者中的選區，影響不大，不過確實有觀感問題。他建議黨中央可以做修補，就是要有動作，減輕負面衝擊，希望黨中央考量。