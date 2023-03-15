鄭文燦指政治凌駕專業 桃市府：改善工程是鄉親期待

桃園公共工程受關注，桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦今表示，願意配合監察院調查約詢，但認為新市府不該政治操作。市府今晚回應，工程品質必須改善是桃園鄉親的期待，體檢工程並不是藍綠對立，更非政治凌駕專業。

市府新聞處長羅楚東表示，鄭副院長在桃園市長任內發生多項重大公共工程缺失，引發全國關注，無論今天由誰擔任市長一職，都必須找出缺失原因，若是鄉愿以對，就無法重建市民對公共工程的信心。

羅楚東表示，市長張善政本於職責，一定會對監院約詢充分說明，也認同鄭副院長願意配合監察院約詢的決定。如鄭副院長所言，「任何一個公共工程有缺失，都要檢討，也應該追究責任」，做為前市長，鄭副院長若願意主動說明或更能釐清事實，也是對桃園鄉親負責的表現。

羅楚東提到，桃園的進步都是過去執政者及鄉親共同打拚的結果，張善政從沒否認過去每任首長的政績，更不能假裝沒看到缺失。

羅楚東強調，張市長身為工程人，對公共工程只會就事論事，在調查的過程當中，充分理解第一線公務員過去承受的壓力，不能全心投入建設工作。市府希望透過體檢過程，找出解方，為公務員重新建立健康的工作環境，才能讓桃園變得更好。