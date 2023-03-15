去年台灣對宏都拉斯出口占比0.01% 以「這類」產品為大宗

宏都拉斯傳出將與中國大陸建交，財政部統計，台灣對宏國出口以塑橡膠及其製品為大宗，台灣自宏國進口則以蝦類等活動物產品為主。

財政部統計，111年台灣對宏都拉斯出口額6314萬美元、占總出口比重僅0.01%，出口貨類中，以塑橡膠及其製品為大宗，再者是紡織、機械、運輸工具。台灣自宏國進口1億2884萬美元，進口貨類以蝦類等活動物產品為大宗。

宏都拉斯總統卡斯楚今日表示，已指示其外交部長處理與中國大陸建立正式外交關係。立委陳椒華今天在立法院財委會質詢指出，台灣為中美洲銀行（CABEI）會員國，總共認股金額達7億7625萬美元，是很大的一筆錢，財政部不能都沒掌握外交動態。

對此，莊翠雲回應，CABEI的15個會員國中，有台灣的邦交國，也有非台灣邦交國。陳椒華問，是否會影響我國會員國資格？莊翠雲回應「不會，CABEI是區域性組織，台灣在裡面善盡會員責任，不會影響會員資格或權益。」

陳椒華追問，若宏都拉斯真的和中國大陸建交，也代表會跟台灣斷交，台灣投入這麼大量的資源，後續處理方式為何？莊翠雲表示，後續會與外交部密切聯繫並合作。

CABEI共有15個會員國，包括五個創始會員國（瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜及哥斯大黎加）、三個區域內非創始會員國（多明尼加、巴拿馬及貝里斯）及七個區域外會員國（中華民國台灣、墨西哥、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、古巴及南韓）；在第八次增資後，台灣已成為第一大持股會員國。